Samsunspor Eyüpspor hangi kanalda? Samsunspor Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Samsunspor Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Samsunspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Samsunspor Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Samsunspor Eyüpspor maçı yayın bilgisi!

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Eyüpspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Eyüpspor maçını A Spor'dan güncel frekans bilgileri ile veya A Spor resmi web sitesinden canlı izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Eyüpspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.