Samsunspor elendi mi, Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nden elendi mi?

Konferans Ligi'nin 6. haftasında oynanan Mainz 05 – Samsunspor mücadelesi, Samsunspor'un Avrupa macerasının devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Karşılaşmanın ardından Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nden elenip elenmediği büyük merak konusu oldu.

SAMSUNSPOR ELENDİ Mİ?

UEFA Konferans Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Samsunspor, Almanya'da Mainz 05'e konuk oluyor. Karşılaşma Mainz'ın evi olan Mewa Arena'da oynanıyor.

SKOR DURUMU

Mücadelede şu an Mainz 05'in 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor ve maç bu skorla devam ediyor.

PUAN DURUMU VE OLASI SENARYOLAR

Karşılaşmanın bu sonuçla tamamlanması halinde Samsunspor ilk 8 sıra içerisinde yer alamayacak ve yoluna play-off turundan devam edecek. Maçın beraberlikle sonuçlanması ya da Samsunspor'un galibiyeti halinde ise sıralamada değişiklikler yaşanması mümkün.

Son durum : Samsunspor Mainz 05'e 2-0 yenildi.Bu sonuçlaSamsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni 12. sırada tamamlayarak Play Offoynamaya hak kazandı.