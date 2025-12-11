Haberler

Samsunspor - AEK maç kadrosu! Samsunspor'un 11'i açıklandı mı?
Güncelleme:
Samsunspor - AEK maç kadrosu! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yi ağırlıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Avrupa mücadelesinde bu kez taraftarı önünde sahaya çıkıyor.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Yunanistan takımlarından AEK ile sahasında karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın da muhtemel kadroları netleşirken mücadele için tüm hazırlıklar tamamlandı.

SAMSUNSPOR AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Samsunspor AEK karşılaşması saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Fransız Jeremie Pignard üstlenecek. Pignard'ın yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'ndan Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski yapacak olup, dördüncü hakem olarak Ruddy Buquet görev alacak.

Müsabakanın bu saat diliminde oynanacak olması nedeniyle her iki ekip de hazırlıklarını maç merkezli planladı. Maçın oynanacağı saatin açıklanmasıyla birlikte iki takımın çalışma programları netlik kazanırken, karşılaşmanın Avrupa Konferans Ligi fikstüründeki konumu da belirlenmiş oldu.

SAMSUNSPOR - AEK MAÇ KADROSU

Samsunspor'un AEK karşılaşması için sahaya çıkacak muhtemel kadrosunda Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Marius ve Musaba yer alıyor.

AEK'in muhtemel kadrosunda ise Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic ve Jovic bulunuyor.

SAMSUNSPOR 11 BELLİ OLDU MU?

Samsunspor'un AEK maçındaki ilk 11'i henüz netleşmedi. Muhtemel 11 ise şöyle:

Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Marius, Musaba

Onur BAYRAM
title