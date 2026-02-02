Haberler

Samsun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "3 Şubat Salı Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek kesimlerde buzlanma riskinin artması üzerine Samsun Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Samsun'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 3 Şubat Salı Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU
SAMSUN

3 ŞUBAT SALI: Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9 derece seviyelerinde.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar devam ederken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 8 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışların etkisini kaybetmesiyle çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 dereceye kadar çıkacak.

Samsun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Epstein dosyalarında 'Karanlık' iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada

Tüyler ürperten iddialar! Çocuklar iğrenç emeller için kullanıldı
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Bayrağımızı indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama

Ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Simpsonlar yine mi bildi? 25 yıl önceki 'Gizemli ada' mesajı Epstein dosyalarında gerçek oldu

Simpsonlar bunu da bildi! Epstein adasını 2001'de öngörmüşler
Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar