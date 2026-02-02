Samsun okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Samsun genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "3 Şubat Salı Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek kesimlerde buzlanma riskinin artması üzerine Samsun Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Samsun'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 3 Şubat Salı Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.
SAMSUN HAVA DURUMU
SAMSUN
3 ŞUBAT SALI: Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 9 derece seviyelerinde.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Yağışlar devam ederken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık 8 derece.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Yağışların etkisini kaybetmesiyle çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 dereceye kadar çıkacak.
SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.