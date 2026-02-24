Samsun okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ)?
Samsun genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "25 Şubat Çarşamba Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek kesimlerde buzlanma riskinin artması üzerine Samsun Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
SAMSUN HAVA DURUMU
Meteoroloji verilerine göre, 25 Şubat Çarşamba günü Samsun'da çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali zaman zaman artarken, nem oranının yüksek seyretmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 11 derece civarında, gece saatlerinde ise 4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini artıracak.
Yetkililer, yağış nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve mevsime uygun giysi kullanmaları konusunda uyarıyor.
Samsun'da kış mevsiminin etkisi sürerken, önümüzdeki günlerde de bulutlu ve yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.
SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?
25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.