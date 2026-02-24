Haberler

Samsun okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Samsun genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası veliler ile öğrenciler "25 Şubat Çarşamba Samsun'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek kesimlerde buzlanma riskinin artması üzerine Samsun Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Samsun'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 25 Şubat Çarşamba Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre, 25 Şubat Çarşamba günü Samsun'da çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali zaman zaman artarken, nem oranının yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 11 derece civarında, gece saatlerinde ise 4 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkisini artıracak.

Yetkililer, yağış nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve mevsime uygun giysi kullanmaları konusunda uyarıyor.

Samsun'da kış mevsiminin etkisi sürerken, önümüzdeki günlerde de bulutlu ve yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
