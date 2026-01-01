Samsun okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Samsun 'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Samsun'da 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Samsun Valiliği'nin kar tatili kararı bekleniyor. Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, Samsun'da eğitim öğretim durumu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

SAMSUN HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre kentte yeni yılın ilk günleri dondurucu soğukların etkisi altında geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, yer yer kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 0 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 69 ile 95 arasında değişirken, rüzgârın 10 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini artıracak. Termometreler -10 dereceyi gösterirken, günün en yüksek sıcaklığı -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 55–73 aralığında seyredecek, rüzgârın hızı 10 km/sa civarında olacak.

03 Ocak Cumartesi günü de dondurucu soğuklar devam edecek. En düşük sıcaklığın -12 derece, en yüksek sıcaklığın ise -5 derece olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 48 ile 72 arasında değişirken, rüzgâr 2 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü hava yine çok soğuk olacak. Sıcaklıklar -10 ile -4 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 51–78 seviyelerinde ölçülürken, rüzgârın hızı 2 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Günün en düşük sıcaklığı -8 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 58–79 arasında değişecek, rüzgârın 2 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.