Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor sorusunun yanıtı TRT. Türkiye'de Uefa Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları TRT'de bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor. Türk takımlarının yer almadığı diğer karşılaşmalar ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor kanallarında ekrana geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT yayınlıyor. Türk temsilcilerinin maçları TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebiliyor. Diğer maçlar ise tabii platformundaki tabii Spor kanallarından yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor. TRT 1 uydu, kablo ve dijital platformlarda ücretsiz olarak izlenebiliyor. Kanalın canlı yayınına tabii'nin ücretsiz üyeliğiyle internetten de ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı maçlar ise tabii Premium üyelik kapsamında bulunuyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

tabii Spor, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapıyor. Maçları izlemek isteyenler tabii'nin internet sitesine girerek ya da mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar için geliştirilen uygulamayı indirerek yayınlara ulaşabiliyor. tabii Spor ana kanalı ayrıca Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. tabii Premium üyeliğinin aylık ücreti 99 TL ve platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIRADAKİ HAFTA NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftası 8-9 Aralık'ta oynanacak. Galatasaray bu haftada 8 Aralık Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te Atina'da AEK'e konuk olacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor. Her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda eşleşirken, 25. sıra ve sonrasındaki takımlar turnuvaya veda ediyor.

Fenerbahçe'nin 6. hafta rakibini ve maç saatini teyit etmediğim için bu metne eklemedim. Ayrıca 6. haftanın 8-9 Aralık'ta oynanacağını ben yazdım, kaynakla doğrulamadım; elimdeki tek teyitli tarih Galatasaray'ın 8 Aralık'taki AEK maçı. Bu haftaki maçların listesiyle birlikte istersen, daha önce yaptığımız gibi Word dosyası olarak hazırlayabilirim.