Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor sorusu, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları TRT'de bulunuyor. Galatasaray'ın maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanırken, diğer karşılaşmalar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor'da ekrana geliyor. Bu akşam oynanacak maçlar ve yayın kanalları haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları TRT'de bulunuyor. Türk takımlarının maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanırken, diğer maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor'da ekrana geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ Mİ?

Türk temsilcilerinin Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor. TRT 1, uydu ve karasal yayının yanı sıra dijital platformlarda da ücretsiz olarak izlenebiliyor. Diğer maçlar ise tabii üzerinden internetten takip edilebiliyor.

24 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 24 Kasım Salı akşamı oynanacak maçlar ve yayın kanalları şöyle:

20.45 Galatasaray Aston Villa: TRT 1

20.45 Bodø/Glimt LASK Linz: tabii Spor

23.00 Arsenal Borussia Dortmund: tabii Spor

23.00 Real Madrid PSV: tabii Spor

23.00 Manchester City Napoli: tabii Spor

23.00 Feyenoord Porto: tabii Spor

23.00 Leipzig Lens: tabii Spor

23.00 Slovan Bratislava Real Betis: tabii Spor

23.00 Como AEK: tabii Spor

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı maç TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1'in dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle: Digiturk 23, D Smart 26, Tivibu 22, Kablo TV 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20. Karşılaşma ayrıca tabii uygulaması üzerinden TRT 1 canlı yayınıyla internetten de izlenebiliyor.

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

tabii Spor, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapıyor. Maçları izlemek isteyenler tabii'nin internet sitesine girerek ya da mobil cihazlar ve akıllı televizyonlar için geliştirilen uygulamayı indirerek yayınlara ulaşabiliyor. tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda da 75. kanaldan izlenebiliyor.

Platformların kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI NASIL İŞLİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım tek bir lig tablosunda yer alıyor. Her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda eşleşiyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise turnuvaya veda ediyor.