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Şampiyonlar Ligi gol krallığında Batrakov kaçıncı? Batrakov kaç gol attı?

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Şampiyonlar Ligi gol krallığında Batrakov kaçıncı? Batrakov kaç gol attı?
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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında attığı iki golle gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Genç orta sahanın Avrupa'daki etkileyici performansının ardından futbolseverler, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi gol krallığında kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor.

Stuttgart karşısında iki kez ağları sarsan Batrakov, gol sayısını 4'e yükselterek Harry Kane, Erling Haaland ve Serhou Guirassy gibi dünya futbolunun yıldız golcüleriyle birlikte zirveyi paylaştı. İşte Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum ve Batrakov'un sıralamadaki yeri.

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞINDA KAÇINCI?

Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında 4 golle zirvede yer alıyor. Rus yıldız, zirveyi aynı gol sayısına sahip yıldız isimlerle paylaşıyor. Galatasaray formasıyla çıktığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol atan Batrakov, maç başına bir gol ortalaması yakaladı.

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı. Rus orta saha, 4. haftada Stuttgart'a attığı 2 golle gol sayısını 4'e yükseltti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum şöyle:

1. Aleksey Batrakov (Galatasaray): 4 maç, 4 gol

2. Harry Kane (Bayern Münih): 4 maç, 4 gol

3. Donyell Malen (Roma): 4 maç, 4 gol

4. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 3 maç, 4 gol

5. Ermedin Demirovic (Stuttgart): 4 maç, 4 gol

6. Erling Haaland (Manchester City): 2 maç, 4 gol

7. Luis Suárez (Sporting Lizbon): 4 maç, 4 gol

8. Nicolò Tresoldi (Club Brugge): 3 maç, 4 gol

9. Lamine Yamal (Barcelona): 4 maç, 3 gol

Gol krallığı yarışında 4. haftanın bazı maçları henüz oynanmadığı için sıralamada değişiklik yaşanabilir.

BATRAKOV GOL KRALLIĞINDAKİ TEK ORTA SAHA

Batrakov, gol krallığı yarışında zirvedeki isimler arasında yer alan tek ofansif orta saha oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Zirveyi paylaştığı diğer oyuncuların tamamı santrfor pozisyonunda görev yapıyor. Rus yıldızın bu performansı, Galatasaray'daki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğdu. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen 21 yaşındaki ofansif orta saha, 2024-25 sezonunda Rusya Premier Ligi'ni 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada tamamladı. 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 17 gol ve 13 asist üreten Batrakov, 20 Ağustos 2026'da 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov, Rusya A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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