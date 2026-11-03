Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar, kaç milyon euro?

Galatasaray bu akşam Stuttgart'ı yenmesi halinde kasasına 2,1 milyon euro daha ekleyecek. Sarı-kırmızılılar bu sezon Lille deplasmanındaki 4-2'lik galibiyetle ilk prim gelirini elde etmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ KAÇ MİLYON EURO?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği ödül sistemine göre lig aşamasındaki her galibiyet 2,1 milyon euro kazandırıyor. Örneğin lig aşamasında 4 galibiyet alan bir takım, yalnızca galibiyet primlerinden 8,4 milyon euro gelir elde ediyor.

BERABERLİK PRİMİ NE KADAR?

Berabere biten maçlarda iki takıma da ayrı ayrı 700 bin euro ödeme yapılıyor.

KATILIM PAYI VE TUR PRİMLERİ

Lig aşamasına kalan 36 takımın her biri sabit 18,62 milyon euro katılım payı alıyor. Bu tutar maç sonuçlarından bağımsız. Son 16 play-off turu için 1 milyon euro, son 16 turuna yükselme için 11 milyon euro, çeyrek final için 12,5 milyon euro ve yarı final için 15 milyon euro prim veriliyor. Finale yükselen takım 18,5 milyon euro kazanırken, kupayı alan kulüp ayrıca 6,5 milyon euro şampiyonluk primi alıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN NE KADAR KAZANDI?

Galatasaray, lig aşamasına katılarak 18,62 milyon euro katılım gelirini garantiledi. Lille galibiyetiyle de 2,1 milyon euro prim elde etti. Bu rakamlara sıralama ödülleri ve UEFA değer payı da ekleniyor, bu nedenle aynı sayıda galibiyet alan iki kulübün sezon sonu geliri farklılaşabiliyor.

STUTTGART MAÇINDA GALATASARAY NE KAZANABİLİR?

Galatasaray'ın bu akşam Stuttgart'ı yenmesi halinde 2,1 milyon euro, beraberlik alması halinde 700 bin euro prim hanesine yazılacak. Maç saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak.