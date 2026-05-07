Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, yarı final rövanşında Alman devi Bayern Münih karşısında aldığı sonuçla adını finale yazdırdı. İlk karşılaşmayı 5-4 kazanan Psg, rövanş mücadelesinde deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve toplam skorda üstünlük sağlayarak finale yükselmeyi başardı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? PSG-Arsenal maçı ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Avrupa futbol sezonunun en önemli karşılaşmalarından biri olarak gösterilen finalde PSG ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına Macaristan ev sahipliği yapacak. Dev mücadele, başkent Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. PSG ile Arsenal arasında oynanacak mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.