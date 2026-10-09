Samar Dadgar'ın yeğeni neden öldü? Samar Dadgar'ın yeğeni Liam kimdir, kaç yaşında?

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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ailesini yasa boğan acı haberi paylaşan Dadgar, kendisine ulaşarak destek mesajı gönderenlere teşekkür ederken yaşadığı üzüntü nedeniyle şu an kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirtti. Peki, Samar Dadgar'ın yeğeni neden öldü? Samar Dadgar'ın yeğeni kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

SAMAR DADGAR'IN YEĞENİ NEDEN ÖLDÜ?

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Dadgar, yaptığı paylaşımda yeğenini kaybettiklerini duyurarak ailesinin yaşadığı acıyı kamuoyuyla paylaştı. Liam’ın ölüm haberini sabaha karşı öğrendiğini belirten Dadgar, kendisine ulaşan ve acısını paylaşan kişilere de teşekkür etti.

Samar Dadgar’ın açıklamasında Liam’ın neden hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. Bu nedenle 3 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi ve ölümün nasıl gerçekleştiği konusunda paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Dadgar’ın açıklaması, yeğeninin hayatını kaybettiği bilgisiyle sınırlı kaldı.

SAMAR DADGAR'IN YEĞENİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Samar Dadgar’ın hayatını kaybettiğini duyurduğu yeğeninin adı Liam. Dadgar’ın paylaşımında yer alan bilgilere göre Liam, 3 yaşındaydı. Küçük çocuğun vefatı, Samar Dadgar ve ailesini yasa boğdu.

Liam’ın yaşamına, ailesine veya ölümüne ilişkin paylaşımda belirtilen bilgilerin dışında ayrıntı verilmedi. Samar Dadgar’ın açıklamasında öne çıkan bilgiler, yeğeninin 3 yaşında olduğu ve hayatını kaybettiği yönünde oldu.

SAMAR DADGAR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Yeğeni Liam’ın ölüm haberini duyuran Samar Dadgar, kendisine ulaşarak başsağlığı dileklerini ileten ve acısını paylaşan herkese teşekkür etti. Dadgar, açıklamasında, “Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı üzüntü nedeniyle kendisine anlayış gösterilmesini isteyen Dadgar, paylaşımında yeğeninin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.