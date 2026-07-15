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Salzburg Başakşehir maçı hangi kanalda, Salzburg Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Salzburg Başakşehir maçı hangi kanalda, Salzburg Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
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Salzburg ile Başakşehir arasında oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde futbolseverler, maçın yayıncı kuruluşu, tarihi ve başlama saatine ilişkin detayları araştırıyor. "Salzburg Başakşehir maçı hangi kanalda, hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görürken, yeni sezon öncesindeki mücadeleye dair tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.

Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında Salzburg ile karşı karşıya geleceği mücadele, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları tarafından merakla bekleniyor. "Salzburg Başakşehir maçı hangi kanalda?", "Salzburg Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, maç saati ve diğer detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SALZBURG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rams Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya temsilcisi Salzburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertli ekibin kamp performansını yakından takip eden futbolseverler, "Salzburg Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Mücadeleye ilişkin yayın bilgileri, maç saati ve oynanacağı stat merak edilen konular arasında yer alıyor.

SALZBURG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Salzburg ile Rams Başakşehir arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, Salzburg YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, internet bağlantısı bulunan tüm cihazlardan karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

SALZBURG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadelesi, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Salzburg ile Rams Başakşehir arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 19.30 olarak açıklandı.

SALZBURG BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Salzburg ile Rams Başakşehir arasındaki hazırlık maçı, Avusturya'nın Andorf kentinde bulunan DAXL Arena Stadyumu'nda oynanacak. İki ekip de yeni sezon öncesinde son durumlarını görmek ve teknik heyetlerin planlarını

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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