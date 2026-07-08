Salih Özcan uçak takip kodu ne, Salih Özcan ne zaman, saat kaçta İstanbul'a inecek?

"Salih Özcan uçak takip kodu ne?" ve "Salih Özcan ne zaman, saat kaçta İstanbul'a inecek?" soruları, transfer gelişmelerinin ardından arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. Taraftarlar, milli futbolcunun İstanbul'a gerçekleştireceği uçuşun detaylarını, tahmini varış saatini ve uçak takip ekranına ilişkin bilgileri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN SALİH ÖZCAN AÇIKLAMASI

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakıllı transferlerinin ardından orta sahaya da önemli bir takviye yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Transferin, oyuncunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

SALİH ÖZCAN SAAT KAÇTA İSTANBUL'A İNECEK?

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamaya göre Salih Özcan'ı taşıyan uçak, bu akşam saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak. Başarılı orta saha oyuncusunun havalimanında taraftarlar tarafından karşılanması bekleniyor.

SALİH ÖZCAN UÇAK TAKİP KODU BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Kulübü, Salih Özcan'ın uçuş saati ve varış noktasını paylaşmasına rağmen uçak takip koduna (flight code) ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Uçak takip kodunun ilerleyen saatlerde kulüp tarafından paylaşılması halinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA ATACAK

İstanbul'a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Salih Özcan'ın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde siyah-beyazlı kulübün yeni sezon hazırlıklarına katılması ve teknik ekibin gözetiminde çalışmalara başlaması planlanıyor.