Salı hangi diziler var? 2 Aralık Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 2 Aralık 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: Rüya Gibi
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 ARALIK
13:15 - Seksenler
14:25 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Cennetin Çocukları
02:50 - Yerli Dizi