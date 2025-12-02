Salı hangi diziler var? 2 Aralık Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 ARALIK

13:15 - Seksenler

14:25 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Cennetin Çocukları

02:50 - Yerli Dizi