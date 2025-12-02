Haberler

Salı hangi diziler var? 2 Aralık Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Salı hangi diziler var? 2 Aralık Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 2 Aralık 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 ARALIK

13:15 - Seksenler

14:25 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Cennetin Çocukları

02:50 - Yerli Dizi

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
