Salı günü hangi diziler var? 30 Aralık Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Rüya Gibi
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 ARALIK
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Mavzer | Türk Sineması
01:45 - Seksenler