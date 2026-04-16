Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin WhatsApp profilindeki Elliot Rodger kimdir, katil mi?

Türkiye, kısa aralıklarla yaşanan iki ayrı okul saldırısının ardından derin bir sarsıntı yaşadı. Salı günü Şanlıurfa’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokulu hedef aldı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’taki saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci yaralandı. Saldırganın olay sonrası yaşamına son verdiği bildirildi. Güvenlik birimleri olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

BABASINA AİT SİLAHLARLA OKULU BASTI

Resmi açıklamalara göre saldırgan, babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörü çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu’na gitti.

Okul içerisinde öğrenci ve öğretmenleri hedef gözetmeksizin ateş altına alan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda 17 öğrenci yaralandı. Saldırganın, olayda kullandığı silahla intihar ettiği belirtildi.

WHATSAPP PROFİLİNDEKİ DETAY ŞOKE ETTİ

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir detay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2008 doğumlu saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD’de saldırı düzenleyen Elliot Rodger’ın yer aldığı tespit edildi.

Yetkililer, bu bilginin resmi incelemeler sonucunda ortaya çıktığını ve dijital materyallerin detaylı şekilde analiz edildiğini açıkladı.

POLİSTEN RESMİ AÇIKLAMA

Türk Polis Teşkilatı, olayla ilgili yaptığı açıklamada soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti. Açıklamada, saldırganın WhatsApp profilinde Elliot Rodger’a atıfta bulunan bir görsel kullandığının tespit edildiği ifade edildi. Saldırganın babası U.M.’nin 15 Nisan 2026’da gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Evde ve araca yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller incelemeye alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, kamera kayıtları dahil tüm delillerin titizlikle değerlendirildiği aktarıldı. İlk bulgulara göre saldırının terör bağlantısının bulunmadığı ve bireysel bir saldırı olduğu değerlendirildiği vurgulandı. Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ’NİN WHATSAPP PROFİLİNDEKİ ELLIOT RODGER KİMDİR?

Elliot Rodger, 23 Mayıs 2014 tarihinde ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde silahlı ve bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir saldırgandır.

Yetkili kaynaklara göre Rodger, saldırı sırasında 6 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştır. Olayın ardından saldırgan yaşamına son vermiştir.

Rodger’ın geçmişi ve saldırıya ilişkin detaylar, ABD’deki resmi raporlar ve güvenlik birimleri tarafından kapsamlı şekilde kayıt altına alınmıştır.

ELLIOT RODGER OLAYI NEDİR?

2014 yılında Kaliforniya’nın Isla Vista bölgesinde gerçekleşen saldırı, ABD’de geniş çaplı güvenlik ve toplumsal tartışmalara neden olmuştur. Olay günü Elliot Rodger, farklı noktalarda gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Resmi kayıtlara göre saldırı; ateşli silah kullanımı, araçla saldırı ve kesici aletlerin kullanıldığı çok aşamalı bir eylem olarak tanımlanmıştır. Saldırgan, olayın ardından intihar etmiştir.

ABD güvenlik birimleri ve soruşturma raporlarında olayın bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmiş ve saldırıya ilişkin tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılmıştır.