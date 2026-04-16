Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarındaki belge nedir, ne yazıyor, neler var?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre, olay sonrası yürütülen adli bilişim incelemelerinde İsa Aras Mersinli’nin kullandığı bilgisayarda 11 Nisan 2026 tarihli bir belgeye ulaşıldı. Söz konusu belgenin, yakın dönemde planlandığı değerlendirilen bir eyleme ilişkin hazırlık notları içerdiği ifade edildi. Peki, Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarındaki belge nedir? Detaylar...

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ'NİN BİLGİSAYARINDAKİ BELGE NEDİR?

Yapılan yazılı açıklamada, Mersinli’ye ait bilgisayarda yapılan incelemede olaya dair belgeye ulaşıldığı açıklanarak, "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır. Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarak ta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir" denildi.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRI OLAYI NEDİR?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayda, Ayser Çalık Ortaokulu’nda öğrenim gören bir öğrencinin okula silahlı saldırı düzenlediği bildirildi. Resmi açıklamalara göre saldırı sırasında 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 17 öğrenci de yaralandı.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, okul çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

İSA ARAS MERSİNLİ KİMDİR?

Resmi açıklamalara göre İsa Aras Mersinli, Kahramanmaraş’ta öğrenim gören bir ortaokul öğrencisi olarak kayıtlarda yer almaktadır. Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgilerde yaşına ilişkin farklı ifadeler bulunmakla birlikte, kesin bilgilere adli makamların açıklamalarında yer verildiği belirtilmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, saldırganın ailesine ait silahların olayda kullanıldığı yönünde resmi açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda silahların güvenliği ve muhafazası da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer almaktadır.