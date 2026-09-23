Salah Yaylası nerede, Mohammed Salah’ın taşa oturduğu yer nerede, Kurtdere Yaylası hangi ilçede?

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Mohamed Salah’ın Türkiye ziyaretinde taşa oturduğu yerin nerede olduğu merak konusu oldu. Arama motorlarında “Salah Yaylası nerede?” ve “Mohamed Salah’ın taşa oturduğu yer nerede, hangi ilçede?” soruları öne çıkarken, bölgenin konumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

SALAH YAYLASI NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah’ın Trabzon ziyareti sırasında bir yaylada taşın üzerine oturarak verdiği poz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Salah’ın fotoğrafının çekildiği noktanın nerede olduğu merak edilirken, bölgeyi görmek isteyen futbolseverler de araştırmalara başladı.

Sosyal medyada kısa sürede “Salah Yaylası” olarak anılmaya başlayan bölgenin gerçek adı ise Kurtdere Yaylası. Peki Salah’ın oturduğu taş nerede, Kurtdere Yaylası hangi ilçede bulunuyor ve bölgeye nasıl gidiliyor?

SALAH YAYLASI NEREDE?

Mohamed Salah’ın fotoğrafıyla gündeme gelen yayla, Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Kurtdere Yaylası’dır. Salah’ın burada verdiği pozun sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte bölge, futbolseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Yaylanın “Salah Yaylası” şeklinde anılması, futbolcunun ziyaretinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir adlandırmadan kaynaklanıyor. Bölgenin bilinen adı Kurtdere Yaylası olarak geçiyor.

SALAH’IN OTURDUĞU TAŞ NEREDE?

Mohamed Salah’ın gündem olan fotoğrafında, doğa manzarasına karşı bir taşın üzerine oturduğu görülüyor. Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte Salah’ın poz verdiği taş da ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalardan biri haline geldi.

Salah hayranlarının bölgeye giderek aynı noktada fotoğraf çektirmeye başlaması, Kurtdere Yaylası’nın sosyal medyada daha fazla görünür olmasını sağladı.

SALAH YAYLASI HANGİ İLÇEDE?

Sosyal medyada Salah Yaylası adıyla paylaşılan Kurtdere Yaylası, Trabzon’un Maçka ilçesi sınırlarında yer alıyor. Maçka, Trabzon’un doğal güzellikleri ve yaylalarıyla öne çıkan ilçelerinden biri olarak biliniyor.

Salah’ın Trabzon gezisi sırasında bölgeyi ziyaret etmesinin ardından Kurtdere Yaylası, daha önce bölgeyi bilenlerin yanı sıra futbolseverlerin de ilgisini çekmeye başladı.

SALAH YAYLASI’NA NASIL GİDİLİR?

Kurtdere Yaylası’na ulaşım Trabzon’un Maçka ilçesi üzerinden sağlanıyor. Yaylaya gitmek isteyenlerin Maçka güzergâhını kullanması gerekiyor. Bölgenin yayla niteliğinde olması nedeniyle özellikle yol ve hava koşullarının seyahat öncesinde dikkate alınması önem taşıyor.

KURTDERE YAYLASI NEDEN SALAH YAYLASI OLARAK ANILIYOR?

Kurtdere Yaylası’nın “Salah Yaylası” olarak gündeme gelmesinin nedeni, Mohamed Salah’ın burada verdiği fotoğraf. Ünlü futbolcunun taşın üzerinde oturduğu görüntünün sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle birlikte bölge Salah’ın adıyla anılmaya başlandı.

Salah’ın fotoğrafının çekildiği noktaya “Salah Yaylası” yazılı bir tabela götürülmesi de bu isimlendirmeyi sosyal medyada daha görünür hale getirdi. Ancak söz konusu kullanım, yaylanın resmî adının değiştiği anlamına gelmiyor.