Salah Türk mü olacak, Salah Türk olabilir mi? Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı iddiası

İddiaya göre bürokratik işlemlerin hızla yürütüldüğü süreçte Salah'ın yanı sıra eşi ve çocukları da Türk vatandaşlığına kabul edilecek. Ancak konuya ilişkin Trabzon spor'dan ya da resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı verileceği iddiasına dair ayrıntılar.

SALAH TÜRK MÜ OLACAK?

Mısırlı gazeteci Mohamed Al-Kaoud'un haberine göre Türkiye'de forma giyen 34 yaşındaki Muhammed Salah ve ailesine Türk vatandaşlığı verilecek. İddiaya göre Salah'ın yanı sıra eşi Magi ve üç çocuğu da Türk vatandaşlığına kabul edilecek. Ancak bu iddia, henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

SALAH'A DEVLET MADALYASI VERİLECEK Mİ?

İddiaya göre Türkiye'nin spor ve turizm elçisi konumuna gelen Salah için görkemli bir tören düzenlenecek. Mısırlı yıldıza, Türk futbolunun uluslararası alandaki marka değerine sunduğu katkılar nedeniyle Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim edileceği ileri sürüldü.

SALAH TÜRK OLABİLİR Mİ?

Türk Vatandaşlığı Kanunu'na göre yabancı uyruklu kişiler, belirli şartları taşımaları halinde Türk vatandaşlığına kabul edilebiliyor. Kanun, Türkiye'ye sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel ya da sportif alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da hizmet etmesi beklenen yabancılara istisnai olarak Türk vatandaşlığı verilmesine imkan tanıyor. Bu kapsamdaki vatandaşlık kararları Cumhurbaşkanı kararıyla veriliyor.

Bu nedenle Muhammed Salah'ın Türk vatandaşlığına kabul edilmesi yasal olarak mümkün. Türkiye'de daha önce de farklı ülkelerden pek çok sporcu bu yolla Türk vatandaşlığı aldı. Ancak Salah için böyle bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı resmi olarak açıklanmadı.

SALAH TÜRK VATANDAŞI OLURSA MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLİR Mİ?

Muhammed Salah'ın Türk vatandaşlığı alması, Türkiye Milli Takımı'nda forma giyebileceği anlamına gelmiyor. FIFA kurallarına göre bir ülkenin A Milli Takımı'nda resmi maçlarda forma giyen futbolcular, kural olarak başka bir ülkenin milli takımında oynayamıyor. Salah, uzun yıllardır Mısır Milli Takımı'nda forma giydiği için Türk vatandaşlığı alsa bile Türkiye Milli Takımı'nda oynaması mümkün görünmüyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Muhammed Salah'a Türk vatandaşlığı verileceği iddialarına ilişkin Trabzonspor'dan ya da resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. İddianın doğruluğu, yetkililerin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Muhammed Salah, 15 Haziran 1992'de Mısır'da doğdu. Dünya futbolunun en tanınan isimleri arasında yer alan Mısırlı yıldız, uzun yıllar İngiltere'de Liverpool forması giydi. Liverpool'da Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Salah, Premier Lig'de birçok kez gol kralı oldu. Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Salah, Türkiye'de Trabzonspor forması giyiyor.