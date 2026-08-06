TFF'nin Süper Lig'de uygulamaya koyacağı yeni kurallarla birlikte sakatlık sonrası oyuna dönüş prosedürü yeniden düzenlendi. Özellikle "Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu kaç dakika kenarda bekler?" sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni uygulamaya göre, tedavisi tamamlanan oyuncuların sahaya dönebilmesi için belirli bir süre kenarda beklemesi gerekiyor. Peki, yeni kuralın detayları neler?

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNU DURDURAN FUTBOLCU 1 DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK! TFF YENİ KURALI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de uygulanacak yeni oyun kurallarını kamuoyuyla paylaştı. Futbolda oyun süresini daha verimli kullanmayı ve zaman kaybını en aza indirmeyi amaçlayan düzenlemeler kapsamında sakatlık yaşayan futbolcuların oyuna dönüş süreci de değiştirildi. Yeni kuralların açıklanmasının ardından "Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu kaç dakika kenarda bekler?" sorusu futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.

TFF'nin açıkladığı yeni düzenlemeler yalnızca sakatlık prosedürünü değil, oyuncu değişiklikleri, taç atışları, kale vuruşları, VAR uygulamaları ve disiplin kurallarını da kapsıyor. Yeni sezonla birlikte uygulanacak kuralların maçların temposunu artırması ve hakem kararlarında daha fazla standart sağlaması hedefleniyor.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNU DURDURAN FUTBOLCU KAÇ DAKİKA KENARDA BEKLEYECEK?

Yeni kurala göre sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan futbolcu, tedavisi tamamlandıktan sonra hemen sahaya dönemeyecek. Oyuncunun yeniden oyuna dahil olabilmesi için en az 1 dakika boyunca saha kenarında beklemesi gerekecek. Süre dolduktan sonra futbolcu, hakemin izniyle yeniden oyun alanına girebilecek.

Bu uygulamayla birlikte futbolcuların zaman geçirmek amacıyla sakatlık gerekçesiyle oyunu sık sık durdurmasının önüne geçilmesi ve karşılaşmaların daha akıcı oynanması amaçlanıyor.

OYUNDAN ÇIKAN FUTBOLCUYA 10 SANİYE SINIRI

TFF'nin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise oyuncu değişikliklerinde uygulanacak süre sınırı oldu. Oyundan alınan futbolcu, hakemin işaretinin ardından 10 saniye içerisinde saha dışına çıkmak zorunda olacak. Bu süreye uymayan oyuncunun yerine oyuna girecek futbolcu ise 1 dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kalacak.

TAÇ ATIŞLARINDA 5 SANİYE KURALI

Yeni sezonda taç atışlarını kullanacak futbolcular için de süre sınırı getirildi. Taç atışının 5 saniye içerisinde kullanılmaması halinde top rakip takıma geçecek. Böylece taç atışlarında yaşanan gereksiz beklemelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KALE VURUŞUNDA GECİKEN TAKIMA KORNER CEZASI

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla kale vuruşlarında da yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Kale vuruşunun 5 saniye içinde kullanılmaması durumunda rakip takım korner atışı kazanacak. Bu kuralın maç temposunu artırması bekleniyor.

VAR'IN YETKİ ALANI GENİŞLETİLDİ

TFF'nin duyurduğu düzenlemeler kapsamında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. VAR bundan böyle hatalı ikinci sarı kart sonrası verilen kırmızı kartlarda, yanlış korner kararlarında ve hakemin yanlış futbolcuya kart göstermesi gibi açık hatalarda inceleme yapabilecek.

AĞIZ KAPATMA HAREKETİNE SARI KART

Yeni disiplin uygulamaları arasında dikkat çeken maddelerden biri de ağız kapatma hareketi oldu. Hakemler, maç sırasında bu hareketi yapan futbolcuları sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle sarı kartla cezalandırabilecek.

SERİNLEME MOLASI İÇİN SICAKLIK ŞARTI

TFF, serinleme molalarının uygulanacağı hava sıcaklığına da netlik getirdi. Buna göre Süper Lig maçlarında serinleme molası yalnızca hava sıcaklığının 32 santigrat derecenin üzerinde olduğu karşılaşmalarda verilecek.

YENİ KURALLARIN HEDEFİ OYUN TEMPOSUNU ARTIRMAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni kuralların temel amacı, maçlarda yaşanan zaman kayıplarını azaltmak ve oyunun kesintisiz şekilde devam etmesini sağlamak. Oyuncu değişikliklerinden sakatlık prosedürüne, taç atışlarından VAR uygulamalarına kadar birçok alanda yapılan düzenlemelerin, Süper Lig'de daha hızlı ve daha akıcı bir futbol ortamı oluşturması bekleniyor.

TFF'nin, Süper Lig'de uygulayacağı yeni kuralları:

• Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse yerine girecek futbolcu 1 dakika bekleyecek.

• Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcu 1 dakika kenarda bekleyecek.

• Taç atışı 5 saniye içinde kullanılmazsa top rakibe geçecek.

• Kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip takım korner kullanacak.

• VAR; hatalı ikinci sarı karttan kırmızı kart, hatalı korner ve yanlış kart kararlarında kullanılacak.

• Ağız kapatma hareketine sarı kart gösterilecek.

• Serinleme molaları yalnızca 32°C üzerindeki maçlarda verilecek.