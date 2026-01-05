Sakarya okullar tatil mi, 6 Ocak Salı yarın Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Sakarya'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Sakarya'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığına dair bilgi arayan vatandaşlar, konuyla ilgili son durumu öğrenmek istiyor. Bu haberde, Sakarya'da okulların tatil olup olmadığına dair en güncel bilgileri bulabilirsiniz.

6 OCAK SAKARYA HAVA DURUMU

Ocak Ayının İlk Haftasında Hava Durumu

Yeni haftayla birlikte hava durumu bölgemizde dalgalı bir seyir izliyor. 6 Ocak Salı günü, gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık en düşük 9°C, en yüksek 20°C civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 39 ile 83 arasında değişirken, rüzgar kuzey yönünden saatte 10 km hızla esecek. Günün uç sıcaklığı -6,7°C ila 17,5°C arasında, ortalama sıcaklık ise 3,2°C ila 9,4°C arasında olacak.

07 Ocak Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Nem oranı yüzde 41 ile 76 arasında değişecek ve rüzgar yine kuzey yönünden, saatte 15 km hızla esecek.

08 Ocak Perşembe günü yağışlı hava devam edecek. Sıcaklık 11°C ile 14°C arasında değişirken, nem oranı yüzde 70 ile 89 arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek.

09 Ocak Cuma günü, gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık en düşük 6°C, en yüksek 8°C olacak. Nem oranı yüzde 52 ile 94 arasında değişecek ve rüzgar doğu-batı yönünde saatte 9 km hızla esecek.

10 Ocak Cumartesi günü ise hava güneşli geçecek. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Nem oranı yüzde 39 ile 86 arasında değişecek ve rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek.

Genel olarak haftanın ortalama sıcaklıkları 9°C civarında olacak. Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

2 OCAK CUMA SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.