Sakarya cezaevi kavga olayı nedir? Sakarya Ferizli cezaevi tartışmasında ne oldu?
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, geçtiğimiz günlerde adli suç koğuşunda yaşanan ciddi bir kavga, cezaevinin gündemini sarstı. 21 hükümlü ve tutuklunun karıştığı kavga, hızla büyüyerek cezaevindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Peki, Sakarya cezaevi kavga olayı nedir? Sakarya Ferizli cezaevi tartışmasında ne oldu? Detaylar haberimizde.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yer alan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, son günlerde ciddi bir olayla gündeme geldi. Adli suçlar nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta, 21 kişinin katıldığı bir kavga çıktı. Peki, Sakarya cezaevi kavga olayı nedir? Sakarya Ferizli cezaevi tartışmasında ne oldu? Detaylar haberimizde.

SAKARYA CEZAEVİ KAVGA OLAYI NEDİR?

Sakarya Ferizli'deki 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 21 tutuklu ve hükümlü, sözlü tartışma sonucu büyük bir kavganın içine çekildi. Olayın büyümesiyle birlikte, cezaevine sevk edilen hükümlüler Ferizli Devlet Hastanesine yönlendirildi. Burada yapılan sağlık kontrolleri sonrasında, bir hükümlü olan M.A.'nın kafasında ciddi bir yaralanma tespit edildi. Hemen müdahale edilen M.A. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kavga sonrası, olayın daha da büyümemesi adına çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Cezaevine bağlı hükümlüler, farklı koğuşlara yerleştirilerek olayı tırmandırmamaları sağlandı. Ayrıca, cezaevinin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın bir daha tekrarlanma ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
