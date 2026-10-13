Sakar Şakir filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Sakar Şakir filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakar Şakir filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakar Şakir konusu nedir, Sakar Şakir oyuncuları kimler ve Sakar Şakir özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan Sakar Şakir, Kemal Sunal’ın efsanevi oyunculuğu ve Dinçer Çekmez’in dillere pelesenk olan replikleriyle nesiller boyu izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Natuk Baytan’ın kendine has komedi rejisiyle şekillenen bu kült film; konusu, kadrosu ve çekim mekanlarıyla Türk sinema tarihinde özel bir yere sahiptir. İşte Sakar Şakir filmine dair merak edilen tüm detaylar...

Sakar Şakir filmi 1977 yılında çekilmiş ve aynı yıl gösterime girmiştir. Yeşilçam’ın altın çağında çekilen yapım, Türk sinemasının absürt komedi türündeki en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’un tarihi ve nostaljik semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

• Zeytinburnu: Filmin büyük bir bölümü Zeytinburnu ilçesinde (özellikle Telsiz Mahallesi ve çevresinde) çekilmiştir. Şakir'in amcasından kalan mirasın bulunduğu dükkan ve mahalle sahneleri bu bölgede kurulmuştur.

• Yeşilköy: Otobüs yolculuğu sahneleri, gar sahneleri ve İstanbul'a giriş anları Yeşilköy ve çevresindeki mekanlarda kaydedilmiştir.

SAKAR ŞAKİR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kayseri’de yaşayan Şakir, İstanbul’daki zengin amcası Hacı Şenel’in vefat etmesi üzerine büyük bir mirasın tek varisi olduğunu öğrenir. Mirası almak için İstanbul’a doğru yola çıkan Şakir, adından da anlaşılacağı üzere sakarlıklarıyla ünlüdür. Sakarlıkları yüzünden yol boyunca ve İstanbul’a ulaştığında çevresine akılalmaz aksilikler ve felaketler yaşatır.

Diğer yandan, mirası Şakir’e kaptırmak istemeyen akrabaları, onu ortadan kaldırmak için kiralık katil ve tetikçiler tutar. Ancak Şakir’in inanılmaz sakarlığı ve şansı sayesinde yapılan tüm suikast planları ters teper ve onu öldürmek isteyenlerin başı belaya girer.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yeşilçam’ın usta isimlerini bir araya getiren zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır:

• Kemal Sunal – Sakar Şakir

• Dinçer Çekmez – Kadir (Marmara Kazım)

• Ali Şen – Hasan (Hacı Şenel'in ortağı)

• Adile Naşit – Fatma

• Ünal Gürel – Gardrop Fuat

• Macit Flordun – Marmara Kazım'ın adamı / Kamuran

• Necdet Yakın – Lüfer

• İhsan Yüce – Televizyoncu / Mahalleli

• Yavuz Selekman – Kiralık Katil

• Hakkı Kıvanç – Kahveci

• Ayfer Feray – Sabahat