Heyecanla beklenen yeni diziden paylaşılan tanıtımda, Hidayet'in evinden çıkan Ertan, Önder'den Asya'yı bulmasını talep ediyor. Önder, Ertan'ın neden fikrini değiştirip Hidayet'le iş birliği yapmak istediğini anlamaya çalışırken, Ertan'ın verdiği cevap ikilinin birbirinden bazı sırlar sakladığını ortaya koyuyor. Sahtekarlar 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşleriyle beklenmedik bir yakınlaşma yaşayan Ertan, ne hissettiğini bilemez hâldedir. Hayatında ilk kez gerçek ailesiyle bu kadar yakın temas kurmuştur. Ancak Önder'den gelen Kadir'in ölümüne dair kritik bir ipucu, onu sert biçimde gerçekliğe çeker. Ertan ve Asya, Kadir'in ölümünün izini birlikte sürmeye başlar.

Simla, Asya'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmiş; Asya'nın aileye yaklaşma nedenini sorgulamaya başlar. Taha aşkına sahip çıkmaya kararlıdır. Hem ayrılık yalanını telafi etmeye hem de ablasını korumaya çalışır. Ne var ki Hüma, Eyüp'ün eve gönderdiği fotoğrafı bulmuş ve Asya gerçeğinin peşine düşmüştür bile... Öte yandan İrem, Samet'e böbreğini vermek üzere ameliyata girerken; Eymir ile Feray arasındaki yakınlaşma hız kazanır ama aralarındaki derin uçurum da gün yüzüne çıkar.

Asya ve Ertan'ın kurduğu oyun artık son perdesine ulaşmıştır. Asya, gerçeğin her an gün yüzüne çıkabileceği bir eşikte dururken; Ertan, babasının ölümüne uzanan yolun kendi kanına çıkabileceği ihtimaliyle sarsılır. Aşkları onları ayakta tutmaya çalışsa da kader bu kez daha hızlıdır. Ve hem Asya hem de Ertan için, artık geri dönüşü olmayan bir yol başlamıştır.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahtekarlar 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan, babasının ölümüne dair şüphelerin giderek daraldığı bir çemberin içinde kalırken Koray'la karşı karşıya gelmesi onu geri dönüşü olmayan bir eşiğe sürükler. Asya ise yaşananların ağırlığı altında kardeşlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Kendisine yöneltilen ithamlar sertleşir, bu kez susmak herkes için daha tehlikeli bir hâl alır.

Bakizade ailesi beklemediği bir suçun şüphesiyle sarsılır, Hidayet'in tehlikeyle burun buruna gelmesi bütün dengeleri altüst eder. Kimin kimi koruduğu, kimin kimi feda etmeye hazır olduğu giderek belirsizleşir. Aile içindeki ittifaklar çatırdar, gizli pazarlıklar, susturulmak istenen gerçekler ve beklenmedik karşı duruşlar birbiri ardına ortaya çıkar.