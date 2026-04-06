Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede dijital denetim mekanizmalarını maksimum seviyeye çıkardı. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişilerin tespiti artık çok daha hızlı ve kesin bir şekilde yapılabiliyor. Peki, Sahte sigortalılık olayı nedir? Kimlerin emekliliği neden iptal edildi? Sahte sigorta yaptırmanın cezası nedir? Detaylar haberimizde.

SAHTE SİGORTALILIK OLAYI NEDİR?

Sahte sigortalılık olayı, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde, vatandaşların sigortalı gösterilmesi durumunu ifade eder. SGK mevzuatına göre sigortalılık; fiili çalışma şartına ve bir işverene bağlı olmaya dayanır.

Bu şartları sağlamayan ve sadece kağıt üzerinde yapılan “hatır” sigortaları, sahte sigortalılık kapsamına girer. Yapay zeka destekli denetimlerde bu tür hatır sigortalar hızlı bir şekilde tespit edilmekte, ilgili kişilerin sigortaları iptal edilmektedir.

Sahte sigortalılık tespiti ile birlikte sadece sigortalılık iptal edilmekle kalmaz, aynı zamanda ağır yaptırımlar da uygulanır. Bu süreç, maaş iadesinden sağlık giderlerinin tahsiline ve adli sürece kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

KİMLERİN EMEKLİLİĞİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş’ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, SGK’nın yürüttüğü proje kapsamında 4,6 milyon iş yeri detaylı veri taramasından geçirildi. Yaklaşık yüze yakın parametre kullanılarak yapılan incelemelerde, bugüne kadar 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

İtiraz eden vatandaşların çoğu, aslında sigortalı gösterildikleri iş yerinin adını, adresini veya ne iş yaptığını bile bilmediğini belirtiyor. Bu durum, sahte sigortalılık olayının hem bireysel hem de kurumsal boyutta ne kadar ciddi bir problem olduğunu ortaya koyuyor.

SAHTE SİGORTA YAPTIRMANIN CEZASI NEDİR?

Sahte sigortalılık tespit edilen kişiler, sadece sigortalılık haklarını kaybetmekle kalmıyor; devletin mali yükünü de geri ödemekle yükümlü hale geliyor. Süreç genel olarak şu şekilde işliyor:

Maaş iadesi: Sahte hizmet süreleriyle emekli olan kişiler için bağlanan maaşlar derhal kesiliyor. Ödenen tüm tutarlar, gecikme zammı ve faiziyle birlikte geri talep ediliyor.

Sağlık giderlerinin tahsili: Kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının o dönemde devlete ödettiği hastane ve ilaç masrafları da geri isteniyor.

Adli süreç: Sahte sigorta yaptıranlar ve bu sistemi kuran iş yeri sahipleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

SGK’nın bu süreçleri, vatandaşları hatır sigortası gibi yöntemlerden uzak durmaya zorlayarak, kayıtlı istihdam ve sosyal güvenlik sisteminin sağlamlığını artırıyor.