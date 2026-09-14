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Ücret karşılığında düğünlere giden sahte Atatürk kimdir, olay nedir, gerçek mi?

Ücret karşılığında düğünlere giden sahte Atatürk kimdir, olay nedir, gerçek mi?
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın, ücret karşılığında düğünlere katıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Düğünlere 30 bin TL karşılığında gittiği belirtilen adamın görüntüleri, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Peki, Sahte Atatürk kimdir? Ücret karşılığında düğünlere giden sahte Atatürk olayı nedir? Detaylar...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan bir adamın düğünlere ücret karşılığında katıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. 30 bin TL aldığı belirtilen adamın davetlerde yoğun ilgi görmesi, konuyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki, Sahte Atatürk kimdir? Ücret karşılığında düğünlere giden sahte Atatürk olayı nedir? İşte detaylar.

SAHTE ATATÜRK KİMDİR?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e fiziksel benzerliğiyle dikkat çeken bir adamın, ücret karşılığında düğünlere katıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Atatürk'ü çağrıştıran kıyafetiyle davetlere katıldığı belirtilen adamın, düğünlere gitmek karşılığında 30 bin TL aldığı öne sürüldü. Olay, sosyal medyada farklı tepkilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

ÜCRET KARŞILIĞINDA DÜĞÜNLERE GİDEN SAHTE ATATÜRK OLAYI NEDİR?

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan adamın, ücret karşılığında düğünlere katıldığı belirtildi. Atatürk'ü çağrıştıran kıyafeti ve fiziksel görünümüyle davetlerde yer alan adamın, katıldığı düğünlerde davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığı aktarıldı.

Katıldığı son düğünde de davetlilerin adamın etrafında toplandığı ve çok sayıda kişinin cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Düğünlere katılım karşılığında 30 bin TL aldığı yönündeki bilgi ise olayın sosyal medyada daha geniş şekilde gündeme gelmesine neden oldu.

"ATATÜRK İSTİSMARI" TEPKİSİ

Konunun sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar, Atatürk'e fiziksel benzerliğin ücret karşılığında düğünlere katılım amacıyla kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda "Atatürk sevgisini istismar ediyorlar" yorumu öne çıktı.

Olayın gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada farklı görüşler de ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar uygulamayı eleştirirken, düğünlerde davetlilerin gösterdiği yoğun ilgi de dikkat çekti. Konu, Atatürk'e benzerliğin ticari amaçla kullanılmasının doğru olup olmadığı üzerinden tartışmaya açıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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