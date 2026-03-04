Sahipsizler 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gece içinde anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, yaşadıkları acı olayın ardından birbirlerine tutunarak yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç çatışmalarıyla baş ederken, kardeşlik bağları onları ayakta tutan en güçlü unsur haline geliyor. İzleyiciler, " Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (Dizinin baş düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir anda yalnız kalan altı kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a sahip çıkmak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un sert gerçekleriyle sınanırken kardeşlerin kaderini bambaşka bir yöne sürüklüyor. Dizi; aile bağlarını, dayanışmanın gücünü ve umudun her koşulda ayakta kalabileceğini anlatan derin bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 51. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 51. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve yayıncı platformlarını izlemeye devam edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Öldüğü sanılan Devran'ın nikahı basarak geri dönmesi, Hazar'ın tüm planlarını altüst eder. Köşeye sıkışan Hazar, Melis'i rehin alarak otelden kaçar. Melis, bu tehlikeli yolculuk sırasında Hazar'dan kurtulmak için her yolu denerken, ormanda bacağını bir akrebin sokmasıyla hayati tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Devran, Yusuf, Azize ve Zeliha; Hazar'ı yakalamak ve Melis'i kurtarmak için peşlerine düşerler. Ancak takip sırasında araçları bozulunca, geceyi ormanın derinliklerinde geçirmek zorunda kalırlar. Hazar ise polisten kurtulmak ve yurt dışına kaçabilmek için her şeyi gözden çıkarmaya hazırdır. Öte yandan Alaz Otel'de kalan Bala, Hamiyet ve diğer aile üyeleri, Ramazan ayının ilk sahurunda bir araya gelirler. Hazırlanan bu sahur sofrasıyla, evladını kaybetmekten korkan Necla ve ailesine destek olup onların moralini yüksek tutmaya çalışırken, herkes Melis'ten gelecek haberi beklemektedir.