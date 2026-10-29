Şahin Sağlam neden öldü, polis memuru Şahin Sağlam’ın ölüm nedeni ne?

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Şahin Sağlam, 28 Ekim akşamı Akçaabat ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştı. Eşinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağlam’ın ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte olaya dair bilinenler.

ŞAHİN SAĞLAM NEDEN ÖLDÜ?

Şahin Sağlam, yüzme havuzundan çıktıktan sonra otomobilinde aniden fenalaştı. Sağlık durumunun iyi olmadığını fark eden Sağlam, eşini arayarak kendini iyi hissetmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlam’ın ölümüne neyin yol açtığına ilişkin kesin bilgi, yetkililerin yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre olay, 28 Ekim akşamı Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Yarı olimpik yüzme havuzuna giden Şahin Sağlam, havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştı. Durumu fark eden Sağlam, eşi Seda Sağlam’ı arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını bildirdi.

HEMŞİRE EŞİ KALP MASAJI YAPTI

Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam, Şahin Sağlam’a kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çağrılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ŞAHİN SAĞLAM KİMDİR?

Şahin Sağlam, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün Spor Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 44 yaşındaki bir polis memuruydu. Sağlam’ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız’ın damadı olduğu ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

ŞAHİN SAĞLAM’IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Şahin Sağlam için bugün, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Şalpazarı Merkez Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından Sağlam’ın naaşı, Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.