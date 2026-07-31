İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2026 yılı uzman erbaş alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mavi Vatan'ın güvenliğinde görev almak isteyen adayları yakından ilgilendiren ilan kapsamında toplam 325 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre 325 uzman erbaş alımı için başvuru süreci 3 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

Adaylar, başvurularını 12 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Belirlenen tarihler dışında sistem üzerinden başvuru alınmayacak.

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda sınav ve değerlendirme aşamalarına katılacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

Şahsen yapılan müracaatlar, posta yoluyla gönderilen belgeler veya farklı yöntemlerle gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar, başvuru tarihleri içerisinde turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu adresi üzerinden e-Devlet hesaplarıyla sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için işlemlerin ilan edilen süre içerisinde eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIM ŞARTLAR NELER KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre uzman erbaş alımına başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2026 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak. Bu kapsamda 1 Ocak 1999 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Askerlik hizmetini yükümlü erbaş veya er olarak tamamlamış ya da halen yapıyor olmak.

Askerlik görevini sürdüren adayların birliklerinden, başvuru kılavuzunda belirtilen usule uygun nitelik belgesi alması gerekiyor.

Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dahil), uygulamalı sınavlar ile mülakatta başarılı olarak kontenjana girmek.

Yetkili hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) ibareli sağlık kurulu raporu almak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma ya da uzman erbaş olarak görev yaparken ayrılmamış veya bu görevlerden çıkarılmamış olmak.

İlanda belirtilen şartların tamamını taşımayan adayların başvuruları değerlendirme kapsamına alınmayacak.

BAŞVURU SÜRECİNDE HANGİ AŞAMALAR UYGULANACAK?

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda değerlendirme sürecine alınacak.

Süreç kapsamında adaylar;

Yazılı sınava,

Ön sağlık muayenesine,

Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testlerine,

Yüzme testine,

Uygulamalı sınavlara,

Mülakata

katılacak. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar kontenjan dahilinde uzman erbaş olmaya hak kazanacak.

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından sistem üzerinden yeni başvuru veya güncelleme yapılamayacak.

Ayrıca başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların işlemleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecek.

BAŞVURU SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ NEREDEN ALINABİLİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, başvuru süreciyle ilgili soruları bulunan adaylar için iletişim hattını da duyurdu.

Adaylar, hafta içi 09.00-12.30 ile 13.30-18.00 saatleri arasında 0 (312) 416 45 60 numaralı telefonu arayarak başvuru süreci hakkında bilgi alabilecek.

Başvuru takvimi, başvuru şartları ve değerlendirme aşamalarına ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda uygulanacak.