Şahika Ercümen'in sevgilisi kim? Mimar Haldun Kilit kimdir? Haldun Kilit kaç yaşında, nereli?
Dünya rekorlarıyla adını tarihe yazdıran milli serbest dalışçı Şahika Ercümen, özel hayatında da büyük bir değişim yaşadı. Uzun süredir gözlerden uzak yürüttüğü ilişkisini, ünlü mimar Haldun Kilit ile yaşamaya başlayan Ercümen, 16 Ocak doğum günü kutlamasında aşkın ilk fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Peki, Şahika Ercümen'in sevgilisi kim? Mimar Haldun Kilit kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞAHİKA ERCÜMEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı özel hayatında kalbini ünlü mimar Haldun Kilit'e kaptırdı. İlişkileri ilk kez, Ercümen'in 16 Ocak doğum günü kutlamasında ortaya çıkan samimi karelerle gündeme geldi.

Şahika Ercümen ve Haldun Kilit, Kasım ayında ilişkilerini başlatmış ve o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile birbirlerinden uzak poz vererek gözlerden uzak bir ilişki yürütmüşlerdi. Ancak yılbaşı akşamında, sadece ellerinin göründüğü bir fotoğrafla sosyal medyada birlikte olduklarını ilan ettiler. Bu adım, aşklarının artık gizli olmadığını gösterdi.

Şahika Ercümen'in sevgilisi kim? Mimar Haldun Kilit kimdir? Haldun Kilit kaç yaşında, nereli?

MİMAR HALDUN KİLİT KİMDİR?

Haldun Kilit, 1970 Antalya doğumlu, ödüllü bir iç mimar ve tasarımcıdır. Bilkent Üniversitesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Kilit, 1996 yılında kurduğu AHK Interiors (AHK Worldwide) ile kısa sürede adından söz ettirmiştir.

Profesyonel kariyeri boyunca Türkiye, Dubai, Azerbaycan ve Avrupa'da 200'den fazla lüks otel, rezidans, AVM ve konut projesine imza atmıştır. Tasarımlarında modern çizgiler ile işlevselliği harmanlayan Kilit, sektördeki prestijli ödülleriyle de tanınmaktadır.

HALDUN KİLİT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Haldun Kilit, 1970 Antalya doğumlu ödüllü bir iç mimar ve tasarımcı olarak tanınıyor.

