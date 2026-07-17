SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ) Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Sağlık personelinin yakından takip ettiği iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde gözler 2026 yılı kura sonuçlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında başvuruları uygun bulunan personelin yeni görev yerleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemiyle belirleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA SONUÇLARI 2026 (TAM İSİM LİSTESİ)

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre iller arası yer değişikliği kurası, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.30’da Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Kura işlemi noter eşliğinde yapılacak ve bilgisayar ortamında, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülecek.

Kura sonucunda sağlık çalışanlarının yeni görev yerleri kesinleşecek. Sonuçların açıklanmasının ardından personel, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulacak resmi platformlar üzerinden isim listelerini ve yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları 2026 kapsamında yayımlanacak tam isim listesinin, başvurusu kabul edilen sağlık çalışanlarının atama bilgilerini içermesi bekleniyor. Sonuç ekranında personelin yerleştiği il ve görev yeri bilgileri ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sonuçların belirlenmesi için kura yöntemi uygulanacak. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre kura çekimi 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.30’da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura işlemi tamamlandıktan sonra sonuçların Sağlık Bakanlığı tarafından resmi kanallar aracılığıyla paylaşılması bekleniyor. Sağlık çalışanları, sonuçların ilan edilmesinin ardından kendilerine ait yerleştirme bilgilerini Bakanlığın duyurduğu sorgulama ekranlarından kontrol edebilecek.

Kura sürecinin bilgisayar ortamında ve mevzuata uygun şekilde yürütüleceği açıklandı. Başvuruları uygun bulunan personelin iller arası yer değişikliği talepleri, kura sonucuna göre değerlendirilecek ve yeni görev yerleri belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

Sağlık Bakanlığı iller arası atama sonuçlarına ulaşmak isteyen sağlık çalışanları, sonuçların yayımlanmasının ardından Bakanlık tarafından açıklanan resmi platformları kullanabilecek.

Kura sonuçları açıklandığında personellerin takip etmesi gereken süreç şu şekilde olacak:

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi sonuç duyurusunun takip edilmesi,

Bakanlığın ilan ettiği sonuç sorgulama ekranına giriş yapılması,

Gerekli kimlik ve başvuru bilgilerinin kullanılarak sonuçların görüntülenmesi,

Yerleştirme bilgilerinin kontrol edilmesi.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fiziki olarak kura alanına katılım kabul edilmeyecek ve süreç yalnızca canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından sonuç ekranı erişime açıldığında, personeller kendi atama bilgilerini resmi duyuru kanalları üzerinden kontrol edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 İLLER ARASI TAYİN KURASI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 2026 iller arası tayin kurası, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre kura işlemi, belirlenen tarih ve saatte Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak.

Kura sürecinde başvuruları uygun bulunan sağlık personelinin iller arası yer değişikliği talepleri değerlendirilecek. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek kura sonucunda personelin yeni görev yerleri belirlenecek.

Bakanlık tarafından yürütülen işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirildi. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte atama süreciyle ilgili bilgiler sağlık çalışanlarının erişimine sunulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, Bakanlığın açıklayacağı resmi platformlar üzerinden paylaşılacak. Sağlık çalışanları sonuç duyurularını yalnızca resmi kaynaklardan takip edebilecek.

Kura çekimi ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece sağlık personeli kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tam isim listesi ve yerleştirme bilgileri, Bakanlığın belirlediği resmi sorgulama kanalları üzerinden erişime açılacak.