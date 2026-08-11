Sağ Salim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağ Salim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sağ Salim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sağ Salim filmini izleyecek olanların merak ettiği Sağ Salim konusu nedir, Sağ Salim oyuncuları kimler ve Sağ Salim özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının sevilen komedi yapımları arasında yer alan Sağ Salim, eğlenceli hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği film, 2012 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Film, ölümden ve ölülerden korkan Salim'in hiç beklemediği bir cenaze yolculuğunda yaşadığı birbirinden komik olayları konu alıyor.

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Sağ Salim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne? soruları da araştırılıyor. İşte 2012 yapımı komedi filmi Sağ Salim hakkında merak edilenler...

SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim filminin çekimleri Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu bölgesinde gerçekleştirildi. Filmde Akdeniz'in doğal güzelliklerinin yanı sıra yol hikâyesine uygun farklı mekanlar da kullanıldı. Bazı kaynaklarda filmin çekim noktaları arasında Kastamonu'nun da bulunduğu belirtiliyor.

Filmin hikâyesinde Mersin'den Sivas'a uzanan bir yolculuk anlatıldığı için yapımda farklı Anadolu coğrafyalarının atmosferinden de yararlanılıyor.

SAĞ SALİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sağ Salim, 2012 yapımı bir filmdir. Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler'in oturduğu yapım, komedi ve aksiyon unsurlarını bir araya getiriyor. Film, 18 Mayıs 2012 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu.

Filmin gördüğü ilginin ardından hikâyenin devamı niteliğindeki Sağ Salim 2: Sil Baştan da 2014 yılında vizyona girdi.

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sağ Salim filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler bulunuyor. Filmin başrollerinde Burçin Bildik, Fulya Zenginer ve Alper Saldıran yer alıyor.

Sağ Salim oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Burçin Bildik – Salim

• Fulya Zenginer – Nihal

• Alper Saldıran – Recai

• Hüseyin Avni Danyal – Muhtar

• Kenan Ece – Ayhan

• Murat Akkoyunlu – Gucur Osman

• Kâmil Güler – Mehmet

• Kevork Türker – Ramiz

• Orçun Kaptan – Orhan

• Tevfik İnceoğlu – Tahsin

• Yakup Yavru – Halit

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin başrolünde yer alan Salim, ölümden ve ölülerden oldukça korkan, saf ve iyi niyetli bir Anadolu köylüsüdür. Geçimini köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak sağlayan Salim'in sıradan hayatı, köy muhtarının kendisinden bir cenazeyi Mersin'den Sivas'a götürmesini istemesiyle değişir.

Başlangıçta bu görevi üstlenmek istemeyen Salim, muhtarın ısrarı üzerine cenazeyi teslim alarak yola çıkar. Ancak kısa sürede bu yolculuk sıradan bir taşıma işinden çıkar ve Salim kendisini peş peşe gelişen komik, aksiyon dolu ve beklenmedik olayların ortasında bulur.

Sağ Salim, ölüm korkusu olan bir adamın cenaze taşımak zorunda kalması üzerinden absürt komedi ile yol hikâyesini bir araya getiriyor. Salim'in yol boyunca karşılaştığı kişiler ve yaşadığı talihsizlikler, filmin temel mizah unsurunu oluşturuyor.