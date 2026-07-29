Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz neden öldü? Harun Akaröz eski hali nasıl, ne zaman hasta oldu?

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, uzun yıllar boyunca Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla verdiği mücadeleyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Yıllarca annesi ve yakınlarının desteğiyle yaşamını sürdüren Harun Akaröz, 2024 tarihinde Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşamını yitirdi. Peki, Harun Akaröz kimdir, Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz neden öldü, Harun Akaröz eski hali nasıl, Harun Akaröz ne zaman hasta oldu? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda merak edilenler...

HARUN AKARÖZ KİMDİR?

Harun Akaröz, 1972 yılında dünyaya geldi. Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Soyman ile ilk eşi Ziya Akaröz'ün evliliğinden dünyaya gelen iki çocuktan biridir. Ailenin diğer çocuğu ise Ümran Erler'dir.

Çocukluk ve gençlik yıllarında sağlıklı bir yaşam süren Harun Akaröz, eğitim hayatını tamamladıktan sonra yaşamına normal şekilde devam etti. Ancak ilerleyen yıllarda aldığı Multiple Skleroz (MS) teşhisi, hem kendi yaşamını hem de ailesinin hayatını önemli ölçüde değiştirdi.

Harun Akaröz, hastalığının ilerlemesiyle birlikte uzun yıllar boyunca bakım desteğine ihtiyaç duydu. Bu süreçte annesi Safiye Soyman, oğlunun tedavi ve bakım sürecini yakından takip etti. Akaröz'ün yaşamı boyunca sağlık durumunun korunması amacıyla Bodrum ve Burdur gibi daha temiz hava koşullarına sahip bölgelerde yaşadığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

SAFİYE SOYMAN'IN OĞLU HARUN AKARÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024 tarihinde Burdur'un Ağlasun ilçesinde gece saatlerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Akaröz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Vefat ettiği sırada 52 yaşında olan Harun Akaröz, uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyordu. Kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda, ölümünden önce gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği açıklandı.

HARUN AKARÖZ ESKİ HALİ NASIL?

Harun Akaröz, gençlik yıllarında sağlıklı bir yaşam sürüyordu. Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulmadan önce eğitim hayatını tamamlayan ve günlük yaşamını normal şekilde sürdüren Akaröz'ün yaşamı, hastalığın ilerlemesiyle önemli ölçüde değişti.

HARUN AKARÖZ NE ZAMAN HASTA OLDU?

Harun Akaröz'e yaklaşık 1999 yılında Multiple Skleroz (MS) teşhisi konuldu. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre hastalık teşhisi genç yaşlarda alındı ve sonraki yıllarda ilerleyici bir seyir gösterdi.

MS hastalığının ilerlemesiyle birlikte Harun Akaröz zaman içerisinde yatağa bağımlı hale geldi. Tedavi ve bakım süreci uzun yıllar devam ederken, annesi Safiye Soyman oğlunun sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Bu süreçte daha temiz hava koşullarının bulunduğu Bodrum ve Burdur gibi bölgelerde yaşamını sürdürdükleri de paylaşıldı.

Harun Akaröz, yaklaşık çeyrek asır süren hastalık mücadelesinin ardından 27 Temmuz 2024 tarihinde Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşamını yitirdi. Burada yer verilen bilgiler, kamuoyuna açıklanan ve doğrulanmış bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.