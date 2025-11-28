Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Safiye Soyman, Türk müzik ve televizyon dünyasının uzun soluklu isimlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Sahne enerjisi, albümleri ve televizyon programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, hayatı ve kariyeriyle merak konusu oluyor. Kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve müzikteki yolculuğu, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Ayrıntılar ve bilinmeyen yönleri haberimizin devamında sizleri bekliyor.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, Türk sanat müziğinin önemli seslerinden biri ve müzisyen olarak tanınıyor. Hafız bir babanın kızı olarak 3 Mart 1961'de Bolu'da dünyaya geldi. Genç yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Soyman, Özer Altın'dan aldığı derslerle kendisini geliştirdi ve TRT'nin açtığı radyo sınavlarını kazanarak Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda altı yıl görev yaptı. 1996 yılında Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkarak profesyonel kariyerine adım attı ve o tarihten itibaren müzik hayatını tamamen sahne ve albüm çalışmaları üzerine kurdu.

SAFİYE SOYMAN KAÇ YAŞINDA?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

SAFİYE SOYMAN NERELİ?

Safiye Soyman, Türkiye'nin Bolu ilinde, merkez Akpınar Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir.

SAFİYE SOYMAN'IN KARİYERİ

Safiye Soyman, müzik kariyerine genç yaşta özel dersler alarak başladı ve TRT'nin radyo sınavlarını kazanarak Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalıştı. 1996'da Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkarak profesyonel müzik yaşamını resmen başlattı ve memuriyetten istifa ederek tamamen müzik kariyerine odaklandı. 1990'dan itibaren 20 albüm ve yaklaşık 10 single çıkardı. Albümleri arasında "Nerede Kalmıştık" (2020), "Bir Yorum da Benden" (2016), "İşte Benim Dünyam" (2014) gibi önemli çalışmalar bulunuyor.

Soyman, televizyon dünyasında da aktif olarak yer aldı; "İbo Show", "Gönül Ferman Dinlemiyor", "Ben Bilmem Eşim Bilir", "Dünya Güzellerim" gibi birçok programda boy gösterdi ve jüri üyeliği yaptı. 2022'de "Nasıl Fenomen Oldum" adlı TV dizisinde rol alarak oyunculuk yönünü de gösterdi. Sanatçı, hem müzik kariyerinde hem de televizyon projelerinde uzun yıllardır aktif olarak Türk sanat ve popüler kültürüne katkıda bulunmayı sürdürüyor.