Sabiha Gökçen Havalimanı SON DAKİKA! Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Pegasus hangi seferler iptal edildi?

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında ciddi aksamalara neden oldu. Özellikle Anadolu Yakası’nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çok sayıda uçuş iptali ve yönlendirme yaşanıyor. Peki, Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi seferler iptal edildi? Detaylar...

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI SON DAKİKA!

Havayolu şirketlerinden gelen resmi açıklamalara göre, kötü hava şartları nedeniyle sefer planlamaları yeniden düzenlenirken, yolcu güvenliği öncelikli olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda Pegasus Airlines tarafından yapılan duyurular, iptallerin gün boyunca devam edebileceğine işaret ediyor.

Meteorolojik koşulların etkisini sürdürmesi nedeniyle yalnızca mevcut iptallerle sınırlı kalınmayacağı, ilerleyen saatlerde yeni uçuş iptalleri ve rotasyon değişikliklerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Evet, İstanbul genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı çok sayıda uçuş iptal edildi. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan iptaller, hem iç hat hem de dış hat seferlerini kapsıyor.

Pegasus Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına uçuş durumlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı. Şirket ayrıca, iptal edilen seferler için yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını duyurdu. Bu işlemlerin havayolunun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR HANGİLERİ?

30 Mart Pazartesi günü için açıklanan iptal listesi oldukça geniş bir uçuş ağını kapsıyor. İptaller hem Türkiye içi destinasyonları hem de Avrupa ve Orta Doğu bağlantılarını etkiledi.

İÇ HAT UÇUŞLARI (SEÇİLİ İPTALLER)

PC 4964 – Diyarbakır – İstanbul

PC 4966 – Rize-Artvin – İstanbul

PC 4962 – Trabzon – İstanbul

PC 2265 – Bodrum – İstanbul

PC 2677 – Ankara – İstanbul

PC 2299 – Dalaman – İstanbul

PC 2099 – Çukurova – İstanbul

PC 2533 – Elazığ – İstanbul

PC 2709 – Konya – İstanbul

Ayrıca İstanbul kalkışlı çok sayıda iç hat uçuşu da iptal edildi. Bunlar arasında Van, Kayseri, İzmir, Antalya, Trabzon, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır ve Erzincan gibi önemli şehirler yer alıyor.

DIŞ HAT UÇUŞLARI (SEÇİLİ İPTALLER)

PC 284 – Tiran – İstanbul

PC 551 – Erivan – İstanbul

PC 315 – Tiflis – İstanbul

PC 629 – İskenderiye – İstanbul

PC 623 – Hurgada – İstanbul

PC 633 – Sharm El Sheikh – İstanbul

PC 687 – Medine – İstanbul

PC 699 – Cidde – İstanbul

PC 855 – Bakü – İstanbul

Bunun yanı sıra Avrupa bağlantılı Münih, Londra, Prag, Viyana, Zürih, Düsseldorf, Stuttgart, Bergamo ve Zagreb uçuşları da iptal edilen seferler arasında yer aldı.

KARŞILIKLI (GİDİŞ-DÖNÜŞ) İPTALLER

Bazı hatlarda sadece tek yön değil, karşılıklı uçuşlar da iptal edildi. Öne çıkan hatlar şunlar:

İstanbul – Münih

İstanbul – Londra Stansted

İstanbul – Prag

İstanbul – Viyana

İstanbul – Zürih

İstanbul – Düsseldorf

İstanbul – Stuttgart

İstanbul – Atina

İstanbul – Saraybosna

İstanbul – Üsküp

İstanbul – Priştine

Bu durum, özellikle uluslararası bağlantılı yolcular için zincirleme aksamalara yol açabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Uzmanlar ve havayolu yetkilileri, bu tür olağanüstü durumlarda yolcuların panik yapmadan resmi kanalları takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle yoğun hava trafiğinin olduğu İstanbul gibi büyük şehirlerde, hava koşullarına bağlı aksaklıkların kısa sürede domino etkisi yaratabileceği ifade ediliyor.

Yolcular için kritik öneriler:

Uçuş numarası ile sorgulama yapın

SMS ve e-posta bildirimlerini kontrol edin

Havalimanına gitmeden önce son durumu öğrenin

Alternatif ulaşım planı oluşturun