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Sabah Bakü Barcelona maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Sabah Bakü Barcelona maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Azerbaycan'ın Masazır kentindeki Bank Respublika Arena'da oynanacak ve tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

SABAH BAKÜ BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah Bakü Barcelona maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SABAH BAKÜ BARCELONA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

SABAH BAKÜ BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sabah Bakü Barcelona maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

SABAH BAKÜ BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Sabah Bakü Barcelona maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

SABAH BAKÜ BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sabah Bakü Barcelona maçı, Azerbaycan'ın Masazır kentindeki Bank Respublika Arena'da oynanacak.