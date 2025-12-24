Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu mu? sorusu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması sonrası gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Saran'ın test sonucu açıklandı. Peki, Saadettin Saran'ın test sonucu belli oldu? Saadettin Saran'ın test sonucu pozitif mi? Detaylar...

SADETTİN SARAN'IN TEST SONUCU BELLİ OLDU MU?

İstanbul'da yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrılmış ve yaklaşık 2,5 saat süren ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen işlemler sırasında, Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı. Yaklaşık 45 dakika süren incelemelerin ardından Saran serbest bırakıldı. Bu gelişme, spor camiası ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Saran, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, devletin çağırması halinde her zaman hazır olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

SADETTİN SARAN'IN TEST SONUCU POZİTİF Mİ?

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı analizler sonucunda, Sadettin Saran'ın saç örneğinde kokain tespit edildiği belirlendi. Bu sonuç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek soruşturma sürecine dahil edildi.