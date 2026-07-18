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S Sport Plus CANLI izle! (TÜRKİYE SLOVENYA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?

S Sport Plus CANLI izle! (TÜRKİYE SLOVENYA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?
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S Sport Plus canlı izle! 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri, üçüncü hafta mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen voleybolseverler ise S Sport Plus canlı yayın bilgileri ile maçın saatini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, S Sport HD kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, turnuvanın 3. haftasındaki üçüncü maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler ise "S Sport Plus canlı izle", "Türkiye Slovenya maçı canlı izle", "S Sport HD kesintisiz nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve merak edilen detaylar…

S SPORT PLUS CANLI İZLE

Türkiye ile Slovenya arasında oynanacak 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi karşılaşması, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı dijital ortamda takip etmek isteyen sporseverlerin, S Sport Plus resmi platformuna üye olarak yayını izlemeleri gerekiyor.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki üçüncü maçında 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele saat 17.30'da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT HD KESİNTİSİZ DONMADAN CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport yayınlarını HD kalitede takip etmek isteyen kullanıcıların, platform üyeliğiyle birlikte internet üzerinden canlı yayına erişmeleri mümkündür.

Televizyon üzerinden izlemek isteyenler için S Sport'un güncel yayın bilgileri ise şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2-8PSK

Sembol Oranı: 27500 ksym/s

FEC: 5/6

Platform kanal bilgileri:

D-Smart: 78. Kanal

TV+: 77. Kanal

Tivibu: 73. Kanal

Kablo TV: 240. Kanal

Vodafone TV: 11. Kanal

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki üçüncü maçında 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 17.30'da başlayacak. Kritik mücadele S Sport Plus, S Sport ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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