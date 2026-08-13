S Sport CANLI İZLE (BEŞİKTAŞ VS HRADEC KRALOVE) S Sport PLUS HD kesintisiz donmadan canlı nasıl izlenir?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, “ S Sport CANLI İZLE”, “ S Sport HD kesintisiz canlı yayın” ve “ Beşiktaş Hradec Kralove canlı izle” aramalarına yöneliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve resmi canlı izleme seçenekleri maç saatine kısa süre kala en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanında Beşiktaş ile Hradec Kralove karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove maçı, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlıların Avrupa arenasındaki mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini araştırıyor. Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasının başlama saati 20.00 olarak açıklandı. 13 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak mücadelede Beşiktaş, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus platformu üzerinden yayın akışına ulaşabilecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribünlerde büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye sahne olacak. Maçın başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.00 olacak.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında Beşiktaş-Hradec Kralove maçının yayıncısı geliyor. Verilen yayın bilgilerine göre karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı televizyon platformlarında kanal numarası üzerinden takip etmek isteyen izleyicilerin ise kullandıkları platformdaki güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

Beşiktaş-Hradec Kralove maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. S Sport Plus yayınlarına internet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Yayın akışında veya erişim seçeneklerinde değişiklik yaşanabilmesi nedeniyle maç öncesinde resmi yayıncı tarafından paylaşılan güncel bilgilerin kontrol edilmesi önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak karşılaşmada iki takım da tur yolunda avantaj elde etmek için mücadele edecek. Beşiktaş taraftarları, kritik karşılaşmada takımlarının performansını yakından takip edecek.

S SPORT CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal