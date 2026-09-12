İzleyenleri ekrana bağlayan Rüzgara Bırak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Rüzgara Bırak filmini izleyecek olanların merak ettiği Rüzgara Bırak konusu nedir, Rüzgara Bırak oyuncuları kimler ve Rüzgara Bırak özeti gibi konuları inceliyoruz.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? RÜZGARA BIRAK OYUNCULARI VE KONUSU

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Rüzgara Bırak filmi, romantik hikâyesi ve Ege'nin eşsiz manzaralarıyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Engin Erden'in yaptığı film, oyuncu kadrosu ve çekim mekanlarıyla izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında bulunuyor. Peki, Rüzgara Bırak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Rüzgara Bırak filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte filme dair merak edilenler.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Rüzgara Bırak filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri İstanbul'da çekilirken hikâyenin önemli bir bölümünü oluşturan Ege sahneleri İzmir'in Çeşme, Alaçatı ve Urla bölgelerinde çekildi.

Filmin özellikle Çeşme ve Alaçatı'da geçen sahnelerinde bölgenin deniz, plaj ve sörf atmosferi ön plana çıkıyor. Ege'nin doğal güzellikleri, filmin romantik havasını destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Rüzgara Bırak filminin çekimlerine 2024 yılının Haziran ayında başlandı. Çekimler İstanbul'da başladıktan sonra İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde devam etti.

Film, 2024 yapımı olarak izleyici karşısına çıktı. Çekim sürecinin yaklaşık dört hafta sürdüğü biliniyor.

RÜZGARA BIRAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Rüzgara Bırak filminin başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alıyor. Filmde iki oyuncu Aslı Mansoy ve Ege Yazıcı karakterlerini canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve karakterleri şöyle:

• Hande Erçel – Aslı Mansoy

• Barış Arduç – Ege Yazıcı

• Ahmet Saraçoğlu – Arif Mansoy

• Şebnem Sönmez – Ferzan

• Tuğrul Tülek – Cenk

• Barış Aytaç – Yaman

• Gözde Mutluer – Yasemin

• Serhat Nalbantoğlu – Nazmi

RÜZGARA BIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Rüzgara Bırak filmi, birbirinden farklı hayatlara sahip Aslı Mansoy ile Ege Yazıcı'nın hikâyesini konu alıyor. Aslı, büyük bir şirketin CEO'su olarak kariyer odaklı ve şehir hayatına alışkın bir kadındır. Ege ise Çeşme'de yaşayan, sörf okulunu işleten ve doğayla iç içe bir hayat sürmeyi tercih eden genç