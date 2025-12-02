Haberler

Rüya gibi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Rüya gibi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı yeni dizi "Rüya Gibi", izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yeni bölümü şimdiden merak konusu olurken, özellikle ikinci bölüm fragmanının paylaşılıp paylaşılmadığı araştırılıyor.

2025–2026 sezonuna iddialı bir giriş yapması beklenen Rüya Gibi, güçlü oyuncu kadrosu ve kadın merkezli dram anlatımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seyircilerin aklındaki en önemli soru ise şu: Rüya Gibi'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aydan'ın hayatı, Tarık'ın yıllardır sakladığı bir sırrın ortaya çıkmasıyla altüst olur. Tarık'ın yetimhanede büyüyen Çido adında bir kızı olduğunu öğrenen Aydan, vicdanının sesini dinleyerek genç kıza destek olmaya karar verir. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı bu süreçte, kuaförlük yapmak için gittiği bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan farkında olmasa da, yakın dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile birlikte onları geri dönüşü zor, karanlık bir dünyanın içine sürükleyecek bir kapıyı aralamıştır.

Rüya gibi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RÜYA GİBİ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Rüya Gibi dizisinin 2. bölüm fragmanı şu an için yayımlanmış değildir. Yapımın takipçileri yeni fragmanı merakla beklemeye devam ediyor.

RÜYA GİBİ OYUNCULARI

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın yer aldığı Rüya Gibi, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Dizi ; İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken kendini bir anda lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın, Emir'le birlikte çıktığı riskli ve gizemlerle dolu hikâyeyi anlatıyor. Yayınlanan yeni karelerde Seda Bakan ve Uğur Güneş'in uyumlu enerjisi dikkat çekerek Aydan ile Emir'in ilişkisine olan merakı artırıyor.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler de bulunuyor.

Rüya gibi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RÜYA GİBİ KONUSU NE?

Dizi, İstanbul'un kenar bir mahallesinde kuaförlük yaparken hayatı bir anda değişen Aydan'ın hikâyesini merkezine alıyor. Gizemli iş insanı Emir'le tanışmasıyla beklenmedik bir şekilde lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşen Aydan'ın yükseliş süreci, beraberinde tehlikeleri de getiriyor.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Aydan, Çido ve Fiko karakterleri; güçlü bağları ve dostlukları sayesinde zorlukların üzerine giderken, yaşadıkları dramatik dönüşüm izleyicileri ekrana kilitleyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.