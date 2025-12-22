Rusya'nın başkenti Moskova, sabah saatlerinde şok edici bir olaya sahne oldu. Aracında patlama meydana gelen Rus Tümgeneral Fanil Sarvarov, ağır yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetti. Peki, Rus General Fanil Sarvarov neden öldü, kim öldürdü? Fanil Sarvarov kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

RUS GENERAL FANIL SARVAROV NEDEN ÖLDÜ?

Rusya'nın başkenti Moskova'da sabah saatlerinde meydana gelen patlamada, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Operasyonel Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov hayatını kaybetti. Olay, Yasenevaya Caddesi üzerinde gerçekleşti ve aracın ağır hasar görmesine neden oldu.

Patlamada Sarvarov, çok sayıda şarapnel yarası ve kırıklarla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Tümgeneral Sarvarov hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından Moskova Savcılığı soruşturmayı devraldı ve patlamanın nedenleri ile sorumluların tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Resmi ve resmi olmayan kaynaklar, Sarvarov'un ölümünün muhtemelen hedef alınmış bir suikast olduğunu belirtiyor. Generalin araçta yalnız olduğu ve patlamanın ciddi şekilde planlanmış bir saldırı olduğu kaydedildi.

FANIL SARVAROV'U KİM ÖLDÜRDÜ?

Şu an için yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Fanil Sarvarov'u kimin öldürdüğü net olarak belirtilmedi. Moskova Başsavcılığı, olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Moskova Savcılığı, Yasenevaya Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin ceza soruşturmasının detaylarını paylaşmayarak soruşturmanın güvenliği ve etkinliği için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca olay yerindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının Güney İdari Bölgesi Başsavcısı Dmitry Tkachev tarafından koordine edildiği aktarıldı.

FANIL SARVAROV KİMDİR?

Tümgeneral Fanil Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı'nda operasyonel eğitimlerden sorumlu üst düzey askeri yetkiliydi. Resmi olmayan kaynaklar, Sarvarov'un askeri kariyerinde önemli görevlerde bulunduğunu ve Rus ordusunun çeşitli operasyonlarında aktif rol oynadığını belirtiyor.

Sarvarov, daha önce Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna'daki askeri operasyonlarda görev aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanındaki kilit isimlerinden biri olarak bilinen Sarvarov, özellikle eğitim ve operasyonel hazırlık konularında uzmanlaşmıştı.

FANIL SARVAROV KAÇ YAŞINDA?

Fanil Sarvarov'un doğum yılı ve net yaşıyla ilgili resmi bilgiler henüz açıklanmadı.

MOSKOVA'DA SUİKASTIN ARDINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Moskova Başsavcılığı, Sarvarov'un aracına yapılan saldırının ardından soruşturmayı devralarak detaylı inceleme başlattı. Başsavcılık, olay yerinde toplanan delillerin analiz edildiğini ve patlamanın teknik detaylarının araştırıldığını belirtti.