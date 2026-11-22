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Rümeysa Kadak 30 yaşında. AK Parti İstanbul Milletvekili, 2018'de seçildiğinde 22 yaşındaydı ve Meclis'in en genç isimlerinden biriydi; bugün ikinci dönemini sürdürüyor.

Kadak, 22 Kasım 2026 akşamı AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile evlendi. Nikâha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı, salonda partiden ve siyaset dünyasından çok sayıda isim vardı.

RÜMEYSA KADAK KAÇ YAŞINDA?

Rümeysa Kadak 30 yaşında, 1996'nın mayıs ayında İstanbul'da doğdu.

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

Rümeysa Kadak, siyasete erken başlayan bir AK Parti milletvekili. 2017'de, henüz üniversite öğrencisiyken AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) en genç üyesi oldu. Aynı yılın sonunda partinin Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında başkan yardımcılığına getirildi.

Bir yıl sonra milletvekili seçildi. Türkiye'nin en genç milletvekillerinden biri olarak Meclis'e girdi.

RÜMEYSA KADAK NE MEZUNU?

Rümeysa Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2018'de mezun oldu. Diplomasını aldığı yıl milletvekili de seçilmiş oldu.

RÜMEYSA KADAK NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Rümeysa Kadak, İstanbul 3. bölge milletvekili. İlk kez 24 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti listesinden seçildi, 7 Temmuz 2018'de göreve başladı. 2023 seçiminde aynı bölgeden yeniden milletvekili oldu; 28. dönemde de Meclis'te.

RÜMEYSA KADAK NE ZAMAN EVLENDİ?

Rümeysa Kadak, 22 Kasım 2026'da Orhan Murat Kumaş ile evlendi. Çiftin nişanlandığı 26 Ekim 2026'da duyulmuştu; nikâh bundan yaklaşık bir ay sonra kıyıldı. Kumaş, Ocak 2025'ten beri AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı. AK Parti Grup Başkanı Güler, nikâhın ardından çifti sosyal medya hesabından tebrik etti.