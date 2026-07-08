Ruhsar Gültekin kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ruhsar Gültekin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirmesinin ardından sağlık durumu ve yaşamına ilişkin detaylar kamuoyunun gündemine geldi. Baş ağrısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan sanatçının ikinci kez beyin kanaması geçirdiği ve acil ameliyata alındığı bildirildi. Ameliyatın ardından yoğun gözetim altında tedavisi süren Gültekin'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, "Ruhsar Gültekin kimdir?", "Ruhsar Gültekin kaç yaşında?", "Ruhsar Gültekin nereli?" ve "Ruhsar Gültekin eşi kim?" soruları da internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

RUHSAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Ruhsar Gültekin, 30 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan sanatçı, uzun yıllardır televizyon, tiyatro ve dublaj alanlarında çalışmalarını sürdüren deneyimli isimler arasında yer alıyor.

Kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnesinde farklı karakterlere hayat veren Gültekin, özellikle geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlardaki performanslarıyla tanındı. "Ruhsar", "Çiçek Taksi", "Yasemince" ve "Yeter Anne" gibi döneminin dikkat çeken dizilerinde rol alan oyuncu, aynı zamanda dublaj sanatçısı olarak da birçok projede görev yaptı.

Son olarak 2022 yılında yayınlanan "Senden Daha Güzel" dizisinde "Ayşen" karakterini canlandıran Gültekin, kariyeri boyunca televizyon dizilerinin yanı sıra tiyatro ve sinema projelerinde de yer aldı. "Yeter Anne" (2002), "Organik Aşk" (2018), "Senden Daha Güzel" ve "Sen Harikasın" dizisinin ikinci ve üçüncü sezonlarındaki performanslarıyla da izleyicilerin karşısına çıktı.

RUHSAR GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Ruhsar Gültekin, 30 Eylül 1963 doğumludur. Kamuoyuna açık biyografik bilgilere göre sanatçı 62 yaşındadır.

RUHSAR GÜLTEKİN NERELİ?

Ruhsar Gültekin, İstanbul doğumludur. Çocukluk ve eğitim hayatını İstanbul'da geçiren sanatçı, üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Meslek yaşamı boyunca İstanbul merkezli birçok tiyatro ve televizyon projesinde görev alan oyuncu, ekranların yanı sıra sahne çalışmalarını da sürdürdü.

RUHSAR GÜLTEKİN EŞİ KİM?

Ruhsar Gültekin'in özel yaşamı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır.

Kamuoyuna açık biyografik kaynaklarda oyuncunun evli olduğu bilgisi yer almakla birlikte eşinin adı, mesleği veya kimliğine ilişkin doğrulanmış herhangi bir resmî bilgi bulunmamaktadır. Sanatçının özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ettiği biliniyor.

Bu nedenle sosyal medya veya çeşitli internet platformlarında yer alan farklı isimlere ilişkin iddialar doğrulanmış bilgiler değildir.

Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Ruhsar Gültekin'in Aras adında bir oğlu bulunmaktadır. Aras'ın 1990 doğumlu olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bunun dışında sanatçının ailesine ilişkin doğrulanmış başka bir ayrıntı kamuoyuyla paylaşılmış değildir.

RUHSAR GÜLTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Ruhsar Gültekin'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sanatçı, baş ağrısı ve kusma şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da tedavisi devam eden oyuncu hastanede ikinci kez beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine acil olarak ameliyata alınan Gültekin'in operasyonu tamamlandı.

Paylaşılan bilgilere göre ameliyatın başarılı geçtiği ifade edilirken, oyuncunun kritik 48 saat boyunca yoğun takip altında tutulacağı belirtildi. Tedavi sürecinde her şeyin olumlu seyretmesi halinde doktorların uygun görmesiyle uyandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin bundan sonraki süreçte yapılacak resmî açıklamalar ve doğrulanmış bilgiler kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.