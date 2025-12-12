Haberler

Rüdiger Galatasaray'a mı geliyor?
Güncelleme:
Galatasaray, savunma hattında kaliteyi üst seviyeye taşımak adına ses getirecek bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan dünyaca ünlü stoper Antonio Rüdiger'i radarına alarak transfer planlamasına dahil etti.

Sezon bitimiyle birlikte İspanyol devinden ayrılması beklenen Antonio Rüdiger, Galatasaray'ın hedefleri arasında yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Rüdiger ile Davinson Sanchez'den oluşacak bir savunma tandeminin Şampiyonlar Ligi arenasında takımı bir üst seviyeye taşıyacağına inandığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN SAVUNMAYA YILDIZ HAMLESİ

Galatasaray, defans hattında kaliteyi artırmak adına önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alman savunmacı Antonio Rüdiger'i transfer planları arasına ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ ÖN PLANDA

Avrupa arenasında istikrarlı başarı hedefleyen Galatasaray yönetimi, tecrübeli stoperin sözleşme durumunu yakından inceliyor. Real Madrid kariyerinde sona yaklaşan Rüdiger'in, uygun şartların oluşması halinde önemli bir fırsat transferi olabileceği değerlendiriliyor.

OKAN BURUK'TAN RÜDIGER–SANCHEZ PLANI

Teknik direktör Okan Buruk'un, olası transferin gerçekleşmesi durumunda Antonio Rüdiger'i Davinson Sanchez ile birlikte savunmanın merkezinde görevlendirmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Buruk'un, bu ikilinin özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde takıma hem fiziksel güç hem de oyun dengesi kazandıracağı görüşünde olduğu belirtiliyor.

TECRÜBE VE LİDERLİK VURGUSU

Rüdiger'in sert savunma anlayışı, liderlik özellikleri ve üst düzey Avrupa deneyiminin, Galatasaray savunmasını uluslararası maçlarda daha dirençli hale getireceği düşünülüyor. Teknik heyet içinde bu katkının kritik olacağı görüşü öne çıkıyor.

TRANSFERDE SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun sözleşme süreci ve beklentilerini dikkatle takip ettiği, şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi girişimlerin başlatılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde savunmaya net ve güçlü bir takviye yapmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Osman DEMİR
