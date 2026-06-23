Ronaldo golleri nereden izlenir, Ronaldo Dünya Kupası golleri izleme linki var mı?

Futbol tarihinin en başarılı isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda attığı goller yeniden gündem oldu. Ronaldo'nun milli takım kariyerindeki önemli anları izlemek isteyen futbolseverler, Dünya Kupası gollerinin yer aldığı videoları ve resmi yayın platformlarını araştırıyor. Peki Ronaldo'nun Dünya Kupası golleri nereden izlenir, maç özetleri hangi platformlarda yayınlanıyor? İşte merak edilen detaylar...

PORTTEKİZ 5-0 ÖZBEKİSTAN!

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Houston’da oynanan mücadelede Portekiz rakibini farklı skorla mağlup ederken, Cristiano Ronaldo’nun tarihi performansı geceye damga vurdu. Portekiz sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

PORTEKİZ’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Portekiz, maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyerek Özbekistan karşısında büyük bir dominasyon kurdu. Mücadelede goller 6. ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Abduvohid Nematov (kendi kalesine) ve 87. dakikada Rafael Leão’dan geldi. Portekiz, hücum hattındaki etkili performansıyla farklı galibiyeti rahat bir şekilde aldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, attığı iki golle birlikte Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı. Portekizli yıldız, 6 farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. 41 yaşındaki deneyimli oyuncu ayrıca Portekiz Milli Takımı adına Dünya Kupası’ndaki en golcü isim olarak Eusebio’yu geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bu sonuçla Portekiz gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltti ve üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Özbekistan ise henüz puanla tanışamadı ve 0 puanda kaldı. Grubun son haftasında Portekiz Kolombiya ile kritik bir maça çıkacakken, Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

GRUPTA HEYECAN SON HAFTAYA TAŞINDI

K Grubu’nda dengeler son maçlar öncesinde yeniden şekillenirken, Portekiz’in liderlik yarışı devam ediyor. Ronaldo’nun tarihi rekoru ise turnuvanın en çok konuşulan olayları arasında yer aldı. Son hafta karşılaşmaları gruptan çıkacak takımları belirleyecek.

RONALDO GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Ronaldo gollerini TRT platformlarından izleyebilirsiniz.