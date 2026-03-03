Ronaldo Arabistan'dan gitti mi, Al Nassr'dan ayrıldı mı?

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Riyad'daki son gelişmelerin ardından ülkeden ayrıldı. Güvenlik gerekçesiyle ailesiyle birlikte Madrid'e giden yıldız futbolcunun, Suudi Arabistan'a ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

RONALDO, SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GERGİNLİKTEN SONRA MADRİD'E GİTTİ

İran'ın Riyad'daki ABD büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldı. Portekizli futbolcu, yaşanan gerginlik nedeniyle güvenlik önlemi olarak Madrid'e yöneldi.

ÖZEL JETİYLE MADRİD'E UÇTU

Haberlere göre, Ronaldo 70 milyon Euro değerindeki özel jetiyle yerel saatle akşam 21.00 civarında Riyad'dan havalandı. Mısır ve Akdeniz rotasını takip eden uçuş, onu İspanya'nın başkenti Madrid'e taşıdı.

AFC, BÖLGEDEKİ MAÇLARI ERTELİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonların Körfez ülkelerine yayılması üzerine Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), güvenlik gerekçesiyle bölgede planlanan sekiz karşılaşmayı erteleme kararı aldı.

NE ZAMAN GERİ DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'a dönmeden önce olayların sakinleşmesini bekleyeceği belirtiliyor. Portekizli futbolcunun tekrar Riyad'a ne zaman döneceği ise henüz netlik kazanmadı.