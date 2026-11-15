Ronaldinho futbola geri mi döndü, hangi takıma transfer oldu?

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Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından profesyonel futbol sahalarına dönmeye hazırlanıyor. İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 15 Kasım Pazar günü Forli karşısında forma giyecek. Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini'nin ilk 11'de görev vereceğini açıkladığı 46 yaşındaki futbolcunun dönüşü, futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

RONALDINHO FUTBOLA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Evet, Ronaldinho profesyonel futbola geri dönmek için Ravenna ile anlaşma sağladı. Ancak 15 Kasım 2026 itibarıyla Brezilyalı yıldız henüz yeni takımıyla resmî bir karşılaşmaya çıkmadı. Ronaldinho'nun dönüş maçı, 15 Kasım Pazar günü İtalya Serie C'de Ravenna ile Forli arasında oynanacak.

Ravenna Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, Ronaldinho'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağını doğruladı. Yıldız futbolcunun sahada ne kadar süre kalacağına ise maç öncesinde karar verileceği belirtildi.

RONALDINHO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Brezilyalı futbol efsanesi, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna ile anlaşma sağladı. Haziran 2026'da kulüple sözleşme imzalayan Ronaldinho, aynı zamanda takımın hissedarları arasında da yer aldı.

Ravenna'nın bu anlaşmayla hem sportif hem de kulübün tanıtımına yönelik hedefler taşıdığı aktarıldı. Ronaldinho'nun İtalya'ya dönüşü, kulübün taraftarları tarafından da ilgiyle karşılandı

RONALDINHO'NUN GERİ DÖNÜŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ronaldinho'nun Ravenna formasıyla sahaya çıkacağı karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Ravenna, Serie C'deki yerel derbide Forli'yi konuk edecek. Mücadele, Ravenna'nın Stadio Bruno Benelli Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.30'da başlaması planlanıyor.

RONALDINHO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?

Ronaldinho, profesyonel futbol kariyerindeki son maçına 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense formasıyla çıktı. Efsane futbolcu, profesyonel kariyerini 2018 yılında resmen noktaladığını duyurdu.

Barcelona, Paris Saint-Germain ve Milan gibi önemli kulüplerde forma giyen Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı'yla 2002 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. 2005 yılında ise Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

RONALDINHO'NUN HEDEFİ 300. GOL

Profesyonel kariyerinde 299 gol kaydeden Ronaldinho'nun Ravenna formasıyla yeniden sahaya çıkması, 300. golünü atma ihtimalini de gündeme getirdi. Brezilyalı yıldız, daha önce yaptığı açıklamalarda yeniden futbol oynama fırsatından duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Ravenna'daki yeni macerasıyla futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ronaldinho'nun Forli maçında göstereceği performans merakla bekleniyor.