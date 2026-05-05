Romanya'da hükümet neden düştü? Başbakan Ilie Bolojan kimdir?

Romanya'da yaşanan hükümet krizi, ülkede siyasi dengeleri kökten sarsan kritik bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Mecliste yapılan güven oylamasının ardından mevcut hükümet düşerken, süreç hem iç siyasi çekişmeler hem de ekonomik politikalar üzerinden şekillendi. Oylama sonucu, Romanya siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

ROMANYA'DA HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

Romanya’da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan gensoru oylaması sonucunda güvenoyu alamayarak düştü. Mecliste yapılan kritik oturumda 402 milletvekilinden 281’inin “evet” oyu kullanması, hükümetin sonunu getiren temel unsur oldu.

Gensoru önergesi, ülkenin en büyük siyasi partisi olan merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve PACE-Öncelik Romanya tarafından ortak şekilde meclise sunuldu. Önergede hükümetin ekonomi politikaları sert bir dille eleştirildi.

“Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarını hileli satmayı amaçlayan ‘Bolojan Planı’ durdurulsun” başlığıyla hazırlanan gensoru, parlamentoda geniş destek buldu. Bu durum, farklı siyasi ideolojilere sahip partilerin hükümete karşı ortak hareket etmesi açısından dikkat çekti.

Oylama süreci sırasında Başbakan Ilie Bolojan’ın meclis salonunu terk ettiği yerel basında yer alan haberler arasında yer aldı. Bu gelişme, siyasi krizin derinliğini gözler önüne seren detaylardan biri olarak değerlendirildi.

Krizin fitilini ateşleyen süreç ise hükümetin göreve başlamasından kısa süre sonra yaşanan siyasi kopuşlarla başladı. Haziran 2025’te parlamentodan güvenoyu alarak göreve gelen hükümet, bir yıl dolmadan ciddi bir destek kaybı yaşadı. Özellikle PSD’nin 20 Nisan’da hükümete verdiği siyasi desteği çekmesi ve 23 Nisan’da kabinedeki 7 bakanın istifası, hükümetin zeminini büyük ölçüde zayıflattı.

Bu gelişmelerin ardından AUR da hükümete karşı tavır alarak PSD ile birlikte gensoru sürecini hızlandırdı. Böylece parlamentoda hükümete karşı geniş tabanlı bir muhalefet bloğu oluştu ve süreç güven oylamasına taşındı.

Oylama öncesinde açıklama yapan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise, sonuç ne olursa olsun ülkenin “Batı yönelimini” koruyacağını vurguladı. Bu açıklama, siyasi belirsizlik döneminde dış politika istikrarına yönelik mesaj olarak değerlendirildi.

BAŞBAKAN ILIE BOLOJAN KİMDİR?

Ilie-Gavril Bolojan, 17 Mart 1969 doğumlu Rumen siyasetçidir ve Romanya’nın son dönem siyasi sahnesinde önemli görevlerde bulunmuştur. Siyasi kariyerinde yerel yönetimlerden ulusal düzeye kadar çeşitli kademelerde görev alan Bolojan, özellikle idari reform ve yönetim tecrübesiyle öne çıkmıştır.

Bolojan, siyasi kariyerine yerel yönetimlerde başladı ve uzun yıllar Oradea belediye başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Bihor il meclisi başkanlığı görevinde bulundu. Bu süreçte özellikle yerel yönetimlerdeki modernizasyon çalışmalarıyla tanındı.

Ulusal siyasette ise Ulusal Liberal Parti (PNL) içerisinde yükselen Bolojan, ülkede yaşanan siyasi krizlerin ardından partinin geçici liderliğine getirildi. Aynı dönemde Romanya Senatosu Başkanlığı görevini de üstlendi.

2024 yılında düzenlenen ve daha sonra iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan siyasi boşluk, Bolojan’ın ulusal siyasetteki rolünü daha da güçlendirdi. Nicolae Ciuca’nın istifasının ardından parti yönetiminde geçici lider olarak görev aldı.

Şubat 2025’te Klaus Iohannis’in istifasının ardından Bolojan, Mayıs 2025’teki seçimlere kadar Romanya’nın geçici cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte hem yürütme organında hem de yasama tarafında aktif bir siyasi figür olarak ön plana çıktı.

Haziran 2025’te başbakanlık görevine gelerek hükümeti kuran Bolojan, kısa sürede başlayan siyasi krizler nedeniyle görev süresi tamamlanmadan güven oylamasıyla görevden alınan isimler arasında yer aldı.